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Sucesos

Herido grave un trabajador agrícola en Toril (Cáceres) al intentar apagar el incendio de un tractor

El trabajador, que realizaba labores de poda con una tijera eléctrica acoplada a un tractor, sufrió las heridas al intentar sofocar un incendio en la maquinaria

Urgencias del Hospital virgen del Puerto de Plasencia.

Urgencias del Hospital virgen del Puerto de Plasencia. / Toni Gudiel

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Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Un trabajador agrícola ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia tras sufrir un accidente mientras realizaba labores de poda en una finca del término municipal de Toril.

Sufrió heridas provocadas por las cuchillas de la maquinaria, que continuaban en funcionamiento

Tijera eléctrica

Según ha informado la Guardia Civil a el Periódico Extremadura, el suceso ocurrió este sábado cuando el hombre trabajaba con una tijera eléctrica acoplada a un tractor. Por causas que se investigan, el vehículo comenzó a arder mientras desarrollaba estas tareas.

Ante la aparición de las llamas, el trabajador descendió del tractor con la intención de sofocar el incendio. Sin embargo, durante la intervención sufrió heridas provocadas por las cuchillas de la maquinaria, que continuaban en funcionamiento en ese momento.

Pronóstico reservado

Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos dotaciones de servicios sanitarios, cuyos efectivos atendieron al herido y procedieron a su estabilización antes de evacuarlo al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

El hombre ingresó en el centro hospitalario con pronóstico reservado, según las mismas fuentes.

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La Guardia Civil ha abierto una investigación y se encuentra instruyendo las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

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