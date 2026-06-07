El pequeño pueblo de Cáceres que guarda una fiesta ancestral, ruinas romanas y una patatera única

Este encantador municipio de la comarca de Montánchez de tan solo 600 habitantes es un oasis de tranquilidad, patrimonio y tradiciones que te atrapará desde el primer instante. Ya seas un peregrino del Camino de Santiago Mozárabe, un apasionado de la arqueología o un viajero en busca de sabores auténticos, este rincón A tan solo 23 kilómetros de Cáceres y a 46 de Mérida tiene todo lo necesario para enamorarte. Perfecto para una escapada de fin de semana

Un viaje en el tiempo

Pisar Aldea del Cano es adentrarse en la historia de la península. Los primeros humanos ya dejaron su huella aquí en el Calcolítico, como lo demuestra el místico Dolmen del Garabato. Siglos más tarde, los romanos trazaron por aquí la mítica Vía de la Plata. Caminando por su trazado, todavía puedes contemplar el Miliario XXVIII, una imponente columna de granito que servía para medir las distancias imperiales y que hoy sigue recibiendo notas de los caminantes.

Además, las excavaciones han revelado que la actual ermita de Santiago de Bencáliz se asienta sobre un antiguo complejo de termas romanas. Aunque este singular templo del siglo XV se encuentra hoy en ruinas y su acceso es complejo por hallarse en un coto privado, sigue siendo un testimonio fascinante del pasado. Y si exploras los campos vecinos, podrás descubrir tumbas antropomorfas visigodas talladas directamente sobre lanchas de granito, reflejando el misticismo de la Alta Edad Media.

Joyas monumentales que debes visitar

El trazado urbano del pueblo, fundado oficialmente en 1292 bajo el reinado de Sancho IV, invita a pasear sin prisas. Tu primera parada debe ser la Iglesia Parroquial de San Martín de Tours. Este templo gótico del siglo XVI destaca por sus arcos apuntados, sus bóvedas de crucería estrellada y su curioso "limosnero" parroquial.

A las afueras, destaca la silueta del Castillo de Mayoralgo (o de Garabato). Construido en el siglo XIII, es de las fortalezas más antiguas de la provincia. Aunque figura en la Lista Roja de Hispania Nostra por su estado de ruina, su robusta Torre del Homenaje sigue en pie desafiando al tiempo.

En el casco urbano, te fascinará el Palacio de Arriba (siglo XVI), con sus imponentes muros de mampostería vista, y el antiguo Convento de Angelita Llorens. Este último, conocido como "el colegio de las monjas", albergó en los años 70 una cooperativa textil que dio empleo y empoderó a las jóvenes locales, marcando un hito social. Completa tu ruta en el Merendero 'El Enano', que conserva una veintena de pilas de granito usadas tradicionalmente por las lavanderas, un rincón etnográfico lleno de magia.

El fuego ancestral que une al pueblo

Si hay algo que define el orgullo de los aldeanos, es la festividad centenaria de El Tuero. Esta tradición medieval, documentada desde hace más de 240 años, era un rito de iniciación exclusivo para los jóvenes que iban al servicio militar (los "quintos"). En 2006, con la desaparición de la conscripción, la tradición se actualizó y hoy las jóvenes de la localidad (las "quintas") participan de forma plenamente activa en todas sus etapas.

La fiesta se vive a lo largo de tres momentos clave del año: el Corte (25 de julio), en la festividad de Santiago, los quintos van a la dehesa a talar la encina seca más grande posible; la Traída (15 de agosto), los jóvenes transportan el enorme tronco para "tenderlo" en la Plaza Mayor ante todo el vecindario; la Quema (24 de diciembre): en Nochebuena, a medianoche, todo el pueblo se reúne en el atrio de la iglesia para prender fuego al Tuero, compartiendo el calor de esta hoguera mágica que ahuyenta el frío invernal.

Si viajas en julio, podrás vivir el Festival del Tuero, con representaciones teatrales populares de leyendas locales, exposiciones y experiencias gastronómicas sensoriales.

Gastronomía extremeña pero con sello propio

La cocina de Aldea del Cano es sencilla, honesta y con el sabor entrañable de las recetas de las abuelas. El producto más sorprendente y original es la patatera blanca. A diferencia de la patatera tradicional extremeña, este embutido untable de cerdo ibérico y patata cocida no lleva pimentón, lo que le otorga un sabor suave y un color pálido muy característico.

El plato rey es la Caldereta de Cordero. Preparada con carne pochada lentamente con ajos, pimientos, vino blanco y pimentón de La Vera, se sirve acompañada de patatas fritas crujientes y perejil fresco. Tampoco dejes de probar sus dulces tradicionales, como las roscas del calvario, las crujientes flores fritas, las perrunillas o los piñonates bañados en miel.

Turismo activo y turismo 'slow'

Para los amantes de la naturaleza, el entorno de dehesas es perfecto para el cicloturismo y el senderismo. La ruta más famosa es la Ruta de las Grullas, ideal para disfrutar del avistamiento de estas hermosas aves durante el invierno.

Al ser un hito de la Ruta Jacobea de la Vía de la Plata, el pueblo acoge con hospitalidad a peregrinos internacionales. El Ayuntamiento gestiona el Albergue Municipal "Miliario del Verdinal", que ofrece todos los servicios necesarios (Wi-Fi, cocina equipada, lavadora) por apenas 6 euros para que los caminantes repongan fuerzas.

Una escapada rural que te espera

Aldea del Cano demuestra que el tamaño no importa cuando la historia, la gastronomía y las tradiciones son tan grandes. Ya sea por el fuego purificador del Tuero, el sabor único de su patatera blanca o el misterio de sus piedras romanas, este rincón cacereño merece estar en tu agenda de viajes.