Portugal vuelve a poner negro sobre blanco la autovía a Monfortinho y Cáceres: la declara "prioridad"

Portugal ha vuelto a dejar por escrito la importancia estratégica del IC31, la carretera llamada a conectar Castelo Branco con Monfortinho y a abrir una nueva vía de comunicación hacia Extremadura, España y Europa. El proyecto aparece recogido en el Diário da República, dentro del Programa Regional de Ordenamento do Território do Centro, el documento que marca las grandes líneas de desarrollo territorial de la Región Centro portuguesa.

El texto no supone todavía el inicio de las obras, pero sí refuerza el encaje político y territorial de una infraestructura largamente reclamada a ambos lados de la frontera. La resolución portuguesa incluye el IC31 entre las actuaciones necesarias para mejorar las conexiones transversales del interior luso y lo plantea "em perfil de autoestrada", es decir, con características de autovía.

La importancia para Extremadura está en el trazado que describe el propio documento. Portugal señala que el IC31 debe unir la A23 con Monfortinho, continuar hacia Moraleja y enlazar con la Autovía del Norte de Extremadura (EX-A1), que permite conectar después con la A-5 en dirección Madrid. En la práctica, el corredor supondría una nueva puerta de entrada entre la provincia de Cáceres y la Región Centro portuguesa, con impacto directo en las comunicaciones con Castelo Branco.

Una nueva salida hacia Portugal

El documento aprobado por el Consejo de Ministros portugués insiste en que el IC31 debe servir para completar las conexiones pendientes del sistema viario y garantizar un acceso más eficiente de la Región Centro a los grandes corredores nacionales e internacionales. En ese contexto, el plan menciona la necesidad de construir "lo más brevemente posible" el IC31 con perfil de autovía, junto a otras actuaciones como la autovía Coimbra-Viseu o la mejora de varios itinerarios del interior portugués.

Imagen de la Ex-A1. / El Periódico

La resolución también concreta que este tramo debe ejecutarse entre Castelo Branco y el puesto fronterizo de Monfortinho, con el objetivo de abrir una nueva accesibilidad hacia el interior español a través de la provincia de Cáceres. El documento cita expresamente las conexiones con la A-66, la EX-A1 y la A-5 hasta Madrid, lo que convierte la infraestructura en una pieza relevante no solo para Portugal, sino también para la movilidad extremeña.

Un corredor pendiente desde hace años

El IC31 ha sido una reivindicación histórica en la frontera hispano-lusa. Su desarrollo permitiría mejorar la conexión entre Cáceres, Moraleja, Monfortinho y Castelo Branco, reduciendo tiempos de viaje y reforzando las posibilidades económicas, turísticas y logísticas entre ambos territorios.

La publicación en el Diário da República no equivale a una adjudicación ni a una licitación de obra, pero sí supone un nuevo respaldo oficial al proyecto. Portugal lo sitúa entre los cuatro grandes inversiones estratégicas en carreteras de la Región Centro y destaca que, mientras otras actuaciones buscan reforzar la cohesión interna, el IC31 tiene una función añadida: consolidar el papel de esta zona portuguesa en las conexiones internacionales por carretera.

Ángel García Collado

El documento va incluso un paso más allá y defiende que, para afirmar el eje entre Leiria y Castelo Branco, será necesario construir el IC31 entre Castelo Branco/A23 y Monfortinho y garantizar también su continuidad hacia Moraleja con el mismo perfil de autovía. Esa conexión permitiría asegurar una nueva comunicación eficiente de la Región Centro con la red española de autovías y con Madrid.

Para Cáceres, el avance administrativo portugués mantiene viva una infraestructura que podría cambiar el mapa de las comunicaciones con el país vecino. La provincia pasaría a tener una conexión más directa con Castelo Branco y con el centro de Portugal, mientras que la EX-A1 ganaría peso como corredor de entrada y salida hacia Madrid por la A-5.