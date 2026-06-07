Los sanitarios evacúan a un residente de Cruz Blanca en plena celebración de los conciertos en Cáceres

Los servicios sanitarios desplegados durante la tarde y la noche del sábado en Cáceres con motivo de la celebración de JATO realizaron un total de ocho asistencias, en una jornada marcada por la gran afluencia de público durante el desfile en el paseo de Cánovas y los conciertos realizados en el casco antiguo de la ciudad.

Según el balance facilitado por DYA Extremadura, dos de las atenciones requirieron traslado hospitalario. Una de ellas correspondió a una patología cardiaca registrada en el paseo de Cánovas, cuyo paciente fue evacuado al Hospital San Pedro de Alcántara. Asimismo, una persona con un traumatismo lumbar sufrido en la calle San Antón fue trasladada al Hospital Universitario de Cáceres.

El resto de incidencias pudieron resolverse en el lugar sin necesidad de evacuación. Entre ellas se contabilizó una intoxicación etílica de una persona ajena al evento, dos episodios de mareo, dos casos de insolación en menores y una asistencia por enfermedad común. De este modo, el dispositivo sanitario cerró la jornada con un balance de ocho intervenciones, dos traslados hospitalarios y seis altas in situ.

Además, durante la celebración de los conciertos en la plaza de Santa María, los efectivos sanitarios colaboraron con el Punto de Atención Continuada (PAC) en la evacuación de un residente del centro Cruz Blanca. La coincidencia del aviso con los espectáculos musicales dificultó inicialmente el acceso y la salida de los servicios de emergencia, por lo que fue necesaria la coordinación entre los distintos recursos desplegados para completar la evacuación con seguridad.

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La edición más multitudinaria hasta la fecha

La jornada del sábado ha quedado ya registrada como la más masiva de las cinco ediciones del festival. El Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural atrae cada año a más visitantes nacionales, que buscan disfrutar de la exhibición colectiva de los pueblos cacereños. Debido al éxito continuado del evento, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, asegura que tendrán que repensar su dimensión futura. Defiende que el encuentro no solo funciona como una plataforma de proyección provincial en la capital, también como un fenómeno en expansión.

Fotogalería | Las imágenes de Jato: el desfile de los festejos de la provincia de Cáceres llena Cánovas con su colorido flolclórico / Carlos Gil