Balance de JATO
Los sanitarios evacúan a un residente de Cruz Blanca en plena celebración de los conciertos en Cáceres
El encuentro que reúne cada año al medio rural cacereño, JATO, registró durante la tarde y noche del sábado ocho asistencias sanitarias, dos de ellas con traslado hospitalario
Los servicios sanitarios desplegados durante la tarde y la noche del sábado en Cáceres con motivo de la celebración de JATO realizaron un total de ocho asistencias, en una jornada marcada por la gran afluencia de público durante el desfile en el paseo de Cánovas y los conciertos realizados en el casco antiguo de la ciudad.
Según el balance facilitado por DYA Extremadura, dos de las atenciones requirieron traslado hospitalario. Una de ellas correspondió a una patología cardiaca registrada en el paseo de Cánovas, cuyo paciente fue evacuado al Hospital San Pedro de Alcántara. Asimismo, una persona con un traumatismo lumbar sufrido en la calle San Antón fue trasladada al Hospital Universitario de Cáceres.
El resto de incidencias pudieron resolverse en el lugar sin necesidad de evacuación. Entre ellas se contabilizó una intoxicación etílica de una persona ajena al evento, dos episodios de mareo, dos casos de insolación en menores y una asistencia por enfermedad común. De este modo, el dispositivo sanitario cerró la jornada con un balance de ocho intervenciones, dos traslados hospitalarios y seis altas in situ.
Además, durante la celebración de los conciertos en la plaza de Santa María, los efectivos sanitarios colaboraron con el Punto de Atención Continuada (PAC) en la evacuación de un residente del centro Cruz Blanca. La coincidencia del aviso con los espectáculos musicales dificultó inicialmente el acceso y la salida de los servicios de emergencia, por lo que fue necesaria la coordinación entre los distintos recursos desplegados para completar la evacuación con seguridad.
La edición más multitudinaria hasta la fecha
La jornada del sábado ha quedado ya registrada como la más masiva de las cinco ediciones del festival. El Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural atrae cada año a más visitantes nacionales, que buscan disfrutar de la exhibición colectiva de los pueblos cacereños. Debido al éxito continuado del evento, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, asegura que tendrán que repensar su dimensión futura. Defiende que el encuentro no solo funciona como una plataforma de proyección provincial en la capital, también como un fenómeno en expansión.
Programación de este domingo
JATO cierra su edición más multitudinaria hasta la fecha este domingo con el Desfile de Moda Artesana y Sostenible de la provincia de Cáceres, previsto a las 12.30 horas en la plaza de San Jorge. La pasarela reunirá a diseñadores, artesanos y jóvenes talentos textiles de la provincia, con propuestas vinculadas a la moda ética, los tejidos naturales, la tradición reinterpretada y la innovación responsable.
Por otro lado, la plaza de las Comarcas permanecerá abierta de 10.30 a 15.00 horas en la plaza Mayor. También habrá BIOmercado en el Foro de los Balbos, mercado de artesanía en Las Veletas y San Pablo y artesanía en vivo en la plaza de Las Veletas.
Asimismo, los asistentes podrán seguir disfrutando de talleres y showcookings con productos vinculados a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de la provincia en la plaza de San Mateo. Esta actividad, conocida como GastroCáceres, reúne a cocineros de relevancia regional y alumnos del proyecto ESCALA, de la Escuela de Hostelería de Plasencia y de la Escuela de Hostelería del SEXPE en Cáceres.
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