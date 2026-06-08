El barrio de Cáceres donde todos quieren vivir ahora: pisos caros, vida cómoda y una demanda que no deja de crecer

Hay barrios que suben en los portales inmobiliarios y otros que suben en la conversación. En Cáceres, ahora mismo, el deseo residencial vuelve a mirar hacia el centro ampliado, ese eje que va de Cánovas a Virgen de la Montaña, pasa por Moctezuma, se estira hacia Rodríguez Moñino y mantiene cerca colegios, comercios, farmacias, bares, zonas verdes, transporte y vida diaria sin necesidad de coger el coche para todo.

No es el barrio más barato. Ni pretende serlo. Precisamente por eso se ha convertido en una de las zonas más buscadas: porque ofrece algo que en el mercado inmobiliario actual vale casi tanto como los metros cuadrados: comodidad. Vivir cerca de todo. Bajar a comprar andando. Tener cafeterías, colegios, consultas, bancos, supermercados, gimnasios y parques a pocos minutos. Sentir que la ciudad ocurre debajo de casa.

Los datos acompañan esa sensación. Según el informe de precios de Idealista, el precio medio de la vivienda en Cáceres alcanzó en abril de 2026 los 1.634 euros por metro cuadrado, un 15,3% más que un año antes. El Centro se sitúa por encima de la media, con 1.852 euros por metro cuadrado, mientras que el Casco Antiguo llega a 1.504 euros y también marca máximo histórico.

La subida no se entiende solo por la especulación o por la falta de oferta. También hay un cambio en la forma de elegir vivienda. Después de años en los que muchas familias buscaban pisos grandes en zonas de expansión, ahora vuelve a pesar la idea de barrio completo: aceras transitables, servicios cercanos, comercio activo, ocio moderado, zonas verdes y conexión con el resto de la ciudad. Y ahí el entorno de Cánovas juega con ventaja.

Cánovas, Moctezuma y Virgen de la Montaña: la vida a mano

La zona tiene un atractivo muy difícil de replicar. Cánovas sigue siendo el gran salón urbano de Cáceres, con su paseo, sus terrazas, sus bancos, sus árboles y su capacidad para reunir a gente de todas las edades. Moctezuma mantiene músculo residencial y una ubicación estratégica entre el centro, colegios y áreas comerciales. Virgen de la Montaña conserva ese perfil de avenida principal donde conviven viviendas consolidadas, despachos profesionales, hostelería y servicios. Y Rodríguez Moñino, tras su peatonalización y renovación, ha ganado presencia como arteria comercial y paseo amable.

El resultado es una zona que no se vende solo por sus pisos, sino por lo que pasa alrededor. Hay quien busca vivir allí por cercanía al trabajo. Otros por los colegios. Otros porque quieren envejecer en una zona donde todo quede a mano. Y muchos porque, sencillamente, no quieren depender del coche.

Fotogalería | Nueva vivienda en Cáceres / Carlos Gil

Frente a ese centro ampliado, otras zonas también ganan fuerza. Nuevo Cáceres y La Mejostilla siguen siendo opciones muy demandadas por familias que buscan vivienda más amplia, garaje, urbanizaciones y servicios de barrio. Oeste-Nuevo Oeste aparece en los datos de Idealista con 1.752 euros por metro cuadrado, cerca del centro y con un perfil residencial atractivo, aunque en abril de 2026 aún se situaba ligeramente por debajo de su máximo de octubre de 2025.

La gran pregunta es si esta demanda acabará expulsando a parte de los vecinos que tradicionalmente han vivido en estas zonas. Porque cuando un barrio se vuelve deseable, el precio sube. Y cuando el precio sube, la compra se complica para jóvenes, familias con ingresos medios y personas que buscan primera vivienda.

Cáceres sigue siendo más asequible que muchas capitales españolas, pero la tendencia preocupa. El mercado nacional vive una fuerte presión, con el precio de la vivienda en España alcanzando máximos históricos en el primer trimestre de 2026 y una subida interanual del 13,9%, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda recogidos por El País. En Cáceres, el incremento anual del 15,3% reflejado por Idealista confirma que la ciudad no está al margen de esa ola.

El interés por el centro ampliado tiene además un componente emocional. Quien compra en Cánovas, Moctezuma o Virgen de la Montaña no compra solo una vivienda. Compra una forma de vivir Cáceres: el paseo de media tarde, el café de barrio, la farmacia cerca, el supermercado a dos calles, la posibilidad de bajar andando al casco antiguo o a la avenida de España, la sensación de estar en una zona que no se apaga.

La calidad de vida como nuevo lujo

Durante mucho tiempo, el lujo inmobiliario se midió por metros, garajes o calidades. Ahora, cada vez más compradores preguntan por otra cosa: cuánto se tarda andando al colegio, si hay sombra, si se puede aparcar, si la calle tiene ruido, si hay tiendas cerca, si el barrio es seguro, si hay vida sin ser incómodo.

Ahí es donde el centro ampliado de Cáceres se ha hecho fuerte. Tiene defectos, claro: dificultad de aparcamiento en algunos puntos, viviendas antiguas que necesitan reforma, precios más elevados y una presión creciente sobre locales y servicios. Pero también conserva una mezcla difícil de encontrar: centralidad, comercio, zonas verdes y vida de barrio.

Por eso, si hubiera que señalar ahora el barrio donde todo el mundo quiere vivir, habría que mirar menos a una frontera administrativa y más a ese corredor urbano que los cacereños entienden perfectamente: Cánovas, Moctezuma, Virgen de la Montaña y su entorno. Una zona que no presume de nueva, pero sí de útil. No siempre barata, pero sí cómoda. No perfecta, pero sí deseada.

Y en el mercado inmobiliario actual, donde cada decisión pesa más que nunca, eso marca la diferencia.