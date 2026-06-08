Cáceres acogerá el próximo 12 de junio la II Jornada Cardiosaludable ‘Caminando por el corazón’, una iniciativa organizada por la Sociedad Extremeña de Cardiología con el patrocinio de la Diputación de Cáceres y Cajalmendralejo, junto a la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres.

La jornada pretende fomentar la práctica regular de ejercicio físico, promover una alimentación equilibrada y acercar a la ciudadanía mensajes de educación sanitaria relacionados con la salud cardiovascular. Asimismo, busca reforzar la relación entre profesionales sanitarios y pacientes en un entorno diferente al asistencial, favoreciendo la convivencia y el intercambio de experiencias.

La actividad dará comienzo a las 9:30 horas con la recepción y registro de participantes, en la Plaza Mayor de Cáceres. Posteriormente, a las 10:00 horas arrancará una marcha cardiosaludable de 1,5 kilómetros, con salida desde la Plaza Mayor y recorrido por la Plaza de Toros hasta finalizar en el Parque del Príncipe.

Tras la caminata, los participantes compartirán un desayuno cardiosaludable en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. Ya a las 12:00 horas, se celebrarán varias charlas divulgativas centradas en la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la promoción de estilos de vida saludables.

Desde la organización destacan la importancia de iniciativas de este tipo para sensibilizar a la población sobre el papel fundamental que desempeñan la actividad física, la alimentación saludable y el control de los factores de riesgo cardiovascular en la prevención de enfermedades del corazón.

Las plazas para participar en la jornada son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. Las personas interesadas puedeninscribirse a través de la página web de la Sociedad Extremeña de Cardiología www.cardioex.com o llamando al teléfono 613 251 916.

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La II Jornada Cardiosaludable ‘Caminando por el corazón’ se consolida así como una actividad abierta a la ciudadanía que combina salud, ejercicio y educación sanitaria para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población extremeña.