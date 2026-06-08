Cáceres rescata del olvido los abrevaderos de Fuente Hinche

Fuente Hinche ha vuelto a asomar entre la vegetación. El Ayuntamiento de Cáceres está realizando una actuación de limpieza, desbroce y acondicionamiento en este enclave tradicional situado junto al Parque del Príncipe, donde los trabajos han permitido descubrir antiguas pilas que funcionaron como abrevaderos para el ganado y que permanecían ocultas por la maleza.

La intervención, impulsada desde la concejalía de Medio Ambiente y ejecutada a través de la empresa concesionaria, ha tenido un coste concreto de 3.000 euros en este punto. Forma parte de un plan más amplio de recuperación de fuentes tradicionales y ornamentales de la ciudad, cuya inversión global se acerca a los 50.000 euros. Se ha actuado en Fuente Concejo, La Madrila y Fuente Fría.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha explicado durante la visita que el objetivo es recuperar enclaves naturales con valor tradicional, etnográfico y patrimonial. En este caso, ha recordado que Fuente Hinche es una fuente que data del siglo XVIII, a la que antiguamente se atribuían propiedades medicinales y que tuvo distintos usos públicos, desde el abastecimiento de parte de la población hasta el abrevadero del ganado.

Ha acudido al entorno del Parque del Príncipe

Abrevaderos ocultos

Uno de los principales hallazgos de la actuación ha sido la aparición de unas pilas de granito que se encontraban tapadas por la vegetación. Están ubicados a escasos metros de la propia fuente. Según ha detallado Mateos, el ayuntamiento tenía constancia de que existían por fotografías históricas, pero el desbroce ha permitido sacarlas de nuevo a la luz.

El alcalde ha explicado que la fuente conserva dos zonas diferenciadas: una vinculada al abrevadero de ganado, a la que se accedía mediante una rampa, y otra relacionada con el uso de las lavanderas, a la que se llegaba por una escalera. En ambos casos, se trataba de espacios con pilas de granito y cantería. Las estructuras localizadas ahora serían posteriores a la fuente original, pero evocan esos usos tradicionales del entorno.

"Lo que hemos hecho es recuperar no solo la fuente, sino todo el entorno", ha señalado Mateos, que ha subrayado que la parcela forma parte ya del ámbito del Parque del Príncipe.

Un enclave recuperado

La actuación ha incluido la eliminación de grafitis, el desbroce de la zona, el acondicionamiento de la fuente y la recuperación de su caudal natural. El entorno se encontraba muy cubierto de vegetación y el ayuntamiento quiere ahora ponerlo a disposición de los vecinos, especialmente de quienes pasean entre el Parque del Príncipe y el Olivar de los Frailes, dos de los pulmones verdes de la ciudad.

El consistorio ya había actuado hace unos meses en el camino que conecta ambos espacios. Ahora, con la recuperación de la fuente, el equipo de gobierno considera que se completa una intervención más amplia en la zona. Además, se estudia la posibilidad de ampliar el vallado del Parque del Príncipe hasta este enclave para protegerlo e integrarlo dentro del propio parque.

Mateos ha hecho también una llamada a la corresponsabilidad ciudadana para conservar el espacio en buen estado. "Lo que no podemos tener aquí es una dotación de policía 24 horas al día", ha indicado, tras recordar que se trata de una zona abierta y todavía no perimetrada.

Rutas medioambientales

La recuperación de Fuente Hinche se suma a otras actuaciones realizadas en Fuente Fría, Fuente Concejo y la Fuente de la Madrila. El objetivo municipal es incorporar estos enclaves a las rutas medioambientales que se realizan en colaboración con la empresa concesionaria, especialmente con escolares.

El alcalde ha defendido que estas actuaciones permiten acercar a los más pequeños el pasado tradicional, cultural y patrimonial de Cáceres. También ha recordado el vínculo de Fuente Hinche con las lavanderas, que acudían allí a lavar en los meses más duros del invierno, y con la celebración del Febrero, cuando el frío empezaba a remitir y se anunciaba la llegada de la primavera.