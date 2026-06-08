Cazado por conducir sin puntos, dar positivo en cannabis y darse a la fuga durante las ferias de Cáceres

Una fuga de madrugada, un control de alcohol y drogas en plena celebración de las Ferias de San Fernando y una persecución que terminó en el casco urbano de Cáceres. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y de varios delitos contra la seguridad vial después de huir a gran velocidad para evitar ser sometido a las pruebas reglamentarias.

Los hechos se han producido durante la madrugada del pasado 30 de mayo, en el marco del dispositivo preventivo desplegado con motivo de las fiestas. Según ha informado la Guardia Civil, agentes de la Agrupación de Tráfico de Cáceres dieron el alto a un turismo para realizar las pruebas de alcohol y drogas, así como para comprobar la documentación del vehículo y de sus ocupantes.

Una huida a gran velocidad

La prueba de alcoholemia ya se había iniciado cuando el conductor emprendió la huida a gran velocidad. La maniobra obligó a los agentes que formaban parte del control a apartarse para evitar ser atropellados.

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A partir de ahí comenzó un seguimiento policial en el que, según la Guardia Civil, el conductor hizo caso omiso de las señales luminosas y acústicas de los vehículos oficiales. Durante la fuga, habría realizado maniobras arriesgadas y peligrosas, con especial riesgo por la gran afluencia de vehículos en el entorno del recinto ferial.

La conducción temeraria continuó también por el casco urbano de Cáceres, donde el conductor no habría respetado semáforos en rojo, circuló en dirección prohibida y llegó a colisionar con un vehículo oficial de la Guardia Civil que participaba en la persecución.

Se ocultó en un portal

Tras abandonar el vehículo, el hombre continuó la huida a pie y se ocultó en el portal de un edificio, donde finalmente fue detenido. Durante la intervención fue necesaria la presencia de efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local debido a la aglomeración de varias personas en el lugar, que profirieron gritos e insultos contra los agentes.

Una vez identificado, los agentes comprobaron que el detenido carecía de permiso de conducción por pérdida total de puntos y que tenía en vigor una orden judicial de búsqueda, detención y personación ante la autoridad judicial.

El hombre fue sometido a las pruebas legalmente establecidas para la detección de alcohol y drogas y arrojó resultado positivo en cannabis, un positivo que posteriormente ha sido confirmado mediante el análisis toxicológico realizado por el laboratorio de referencia de la Dirección General de Tráfico.

Delitos investigados

La Guardia Civil ha instruido diligencias por dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir sin permiso tras la pérdida de vigencia y otro por conducción temeraria, además de un delito de atentado contra agente de la autoridad. También ha sido denunciado administrativamente por conducir con presencia de drogas en el organismo.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. La Guardia Civil recuerda que intentar eludir un control o desobedecer las indicaciones de los agentes puede agravar las consecuencias legales y poner en peligro la vida de otros usuarios de la vía.