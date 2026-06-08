El CEI Charo Cordero de Cáceres, de palacio señorial a residencia de jóvenes

La antigua Casa de los Perero no ha perdido su aire palaciego, pero ya no se explica únicamente desde los escudos, los patios o la arquitectura señorial. En sus estancias hay ahora estudiantes, aulas, zonas comunes y actividad formativa. El Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero ha convertido este inmueble de la plaza de Santa Clara en un ejemplo de cómo el patrimonio puede seguir formando parte de la vida cotidiana.

El edificio ha pasado de casa noble a espacio educativo, hasta consolidarse como residencia de jóvenes y lugar de convivencia académica en pleno casco histórico. La construcción se desarrolló en distintas fases entre los siglos XV y XVI, una evolución todavía visible y ligada al peso de la familia Perero, un linaje vinculado a la Cáceres bajomedieval y renacentista que convirtió este lugar en expresión de su presencia dentro de la ciudad amurallada.

El inmueble conserva elementos góticos y renacentistas, dos lenguajes que explican buena parte de su carácter. En el exterior, la fachada de mampostería mantiene una imagen sobria, con detalles que remiten a las distintas etapas constructivas. La portada de medio punto con dovelas almohadilladas y los escudos familiares en la parte superior refuerzan esa lectura histórica, aunque el elemento principal se encuentra en el interior.

El patio porticado, atribuido al arquitecto Pedro de Marquina, es uno de los espacios más reconocibles del conjunto. Sus proporciones cuadradas, los escudos y las gárgolas lo convierten en una pieza destacada dentro de la arquitectura civil cacereña. Hoy, ese mismo patio funciona también como zona común, una imagen que resume bien la convivencia entre el pasado palaciego y el uso actual del centro.

Vocación educativa

La historia reciente del edificio ha estado marcada por su vinculación educativa. A comienzos del siglo XX, la Diputación Provincial de Cáceres adquirió la casa y la destinó al Colegio Provincial de la Inmaculada, un centro vinculado a la atención de menores. Con el paso del tiempo, cambió de función y acabó siendo conocido durante años como Colegio Mayor Francisco de Sande, un uso que lo mantuvo ligado a la vida universitaria de la ciudad.

Esa etapa dejó una fuerte carga simbólica. La propia Charo Cordero, expresidenta de la Diputación, vivió allí sus años universitarios como colegiala y defendió la recuperación del inmueble para darle una nueva dimensión educativa y social. El centro lleva hoy su nombre como reconocimiento a ese empeño y a la voluntad de convertir el antiguo colegio mayor en un espacio de oportunidades.

Una reforma con hallazgos

La rehabilitación permitió adaptar el inmueble a su nuevo uso sin borrar las huellas de su pasado. Las obras sacaron a la luz distintos elementos que permanecían ocultos, como vidrieras de la antigua capilla, una hornacina y varios arcos en el sótano. Esos hallazgos se incorporaron a la nueva lectura del edificio y reforzaron su valor patrimonial.

La intervención tuvo que resolver además las necesidades propias de un centro residencial contemporáneo. Se trataba de hacer habitable, funcional y seguro un edificio histórico, sin romper con la arquitectura que le da sentido.

Vida diaria

El CEI Charo Cordero funciona hoy como residencia para estudiantes y como espacio compartido de formación. Sus instalaciones combinan alojamiento, estudio y convivencia, con habitaciones, zonas comunes, comedor, biblioteca, salas de trabajo y espacios destinados a actividades educativas, sociales y culturales.

La directora del centro, Celia Morales, explica que el edificio cuenta actualmente con 58 plazas, distribuidas en habitaciones individuales y dobles, y que permanece abierto las 24 horas. En el centro trabajan siete personas, con turnos de mañana, tarde y noche, para atender el funcionamiento diario de una residencia que no se limita al alojamiento. También dispone de salas de estudio, gimnasio, lavandería, espacios comunes y zonas que se utilizan para másteres, presentaciones de proyectos y otras actividades académicas.

Patrimonio con función social

Esa actividad cotidiana permite que la antigua Casa de los Perero no quede reducida a una pieza patrimonial cerrada sobre sí misma. Donde antes hubo dependencias señoriales y más tarde espacios educativos, hoy hay estudiantes que viven, estudian y conviven en pleno casco histórico.

La nueva etapa del CEI Charo Cordero tiene también una lectura social. La Diputación ha planteado el centro como un recurso dirigido a estudiantes universitarios y de ciclos formativos, con plazas convocadas para facilitar la estancia en Cáceres. El objetivo no es solo ocupar un edificio rehabilitado, sino convertirlo en una herramienta de igualdad de oportunidades para jóvenes que se forman en la ciudad.