Cuenta atrás en Cáceres: el gran laboratorio energético de El Cuartillo se prepara para abrir sus puertas

Después de varios años de planificación, licitaciones y trabajos de construcción, el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) encara la recta final antes de la apertura de sus instalaciones en Cáceres, prevista de forma progresiva en los próximos meses. Levantado en la finca El Cuartillo, el complejo aspira a convertirse en una de las infraestructuras científicas más relevantes de Extremadura y en una referencia internacional en investigación sobre almacenamiento energético y baterías, con capacidad para atraer talento y reforzar el perfil tecnológico de la ciudad.

Las obras comenzaron el 7 de agosto de 2024 y han permitido levantar un conjunto de edificios e infraestructuras destinadas a la investigación y la innovación en el ámbito energético. Desde la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura detallan que el complejo está ya "prácticamente completado" y que en la actualidad se están llevando a cabo "los últimos trabajos de revisión y subsanación".

El proyecto incluye el edificio de plantas piloto, el edificio principal, una incubadora de empresas y varias edificaciones auxiliares, además de la urbanización de la parcela y la creación de nuevos viales de acceso. A ello se suma el equipamiento científico y tecnológico necesario para la puesta en marcha del centro, una de las piezas clave para que la infraestructura pueda pasar de la obra a la actividad real.

El origen del CIIAE se remonta a 2021, cuando el Gobierno central y la Junta impulsaron la creación en Cáceres de un centro especializado en almacenamiento energético. Con una inversión próxima a los 75 millones de euros, la iniciativa nació con la ambición de incorporar personal investigador nacional e internacional, estrechar la colaboración con el tejido empresarial y favorecer la transferencia de conocimiento en torno a un sector clave para la transición energética.

La futura sede, sin embargo, no empezará de cero cuando abra sus puertas en El Cuartillo. La actividad científica ya se desarrolla en espacios provisionales de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, donde trabaja un equipo internacional de investigadores. Esa trayectoria previa permitirá que la apertura del complejo marque el inicio de una etapa de mayor capacidad operativa.

De la obra al funcionamiento

El tramo final de las obras no pasa únicamente por terminar los edificios. De forma paralela al cierre de los trabajos constructivos, desde la Junta afirman que continúan avanzando "las actuaciones necesarias para la plena puesta en funcionamiento del complejo, entre ellas la tramitación de autorizaciones administrativas, licencias y suministros definitivos". También queda pendiente la adaptación de laboratorios, la dotación de equipamientos y el amueblamiento de los espacios.

Estos trabajos permitirán el traslado progresivo de equipos y personal desde la Escuela Politécnica y consolidarán la apertura operativa del centro. Una vez en funcionamiento, el CIIAE podrá desarrollar con mayor capacidad líneas de trabajo vinculadas a las baterías de nueva generación, el hidrógeno, los supercondensadores, los materiales avanzados y otras tecnologías relacionadas con el almacenamiento energético.

Estos ámbitos resultan clave para mejorar el aprovechamiento de las renovables y avanzar hacia sistemas más eficientes. El principal objetivo es que la investigación no se quede solo en el laboratorio, sino que avance hacia soluciones aplicables a la industria y al tejido productivo.

Enclave estratégico

La ubicación no es un elemento menor. La finca El Cuartillo sitúa el futuro complejo en un entorno vinculado a la Universidad, la investigación y los servicios públicos, en una zona llamada a ganar peso dentro del mapa urbano de Cáceres. La proximidad al Campus Universitario y al Hospital Universitario refuerza la idea de un eje de conocimiento capaz de conectar formación, ciencia aplicada y actividad especializada.

Para la ciudad, el reto será que su apertura no se limite a la puesta en servicio de una gran infraestructura, sino que se traduzca en efectos concretos. La llegada de personal investigador, el movimiento asociado a los laboratorios y la posible colaboración con empresas pueden contribuir a generar una dinámica distinta a la que tradicionalmente ha sostenido la economía local.