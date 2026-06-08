El 'Club del Desayuno' de los Chicago Bulls en Cáceres o cómo un hijo se vuelca con su madre en el duelo por su padre

La luz de José Luis Gómez, querido maestro y director del colegio Francisco Pizarro de Cáceres, se apagaba este mes de mayo a los 86 años. Con su marcha deja viuda a Pilar Gómez, también maestra, de las de siempre, de las que hicieron escuela en tiempos en los que enseñar era mucho más que una profesión. Compañera de vida desde la adolescencia, fue su gran amor durante más de 65 años.

Padres de dos hijos, la hija, Pilar, ha seguido la vocación familiar y se dedica a la enseñanza. José, en cambio, tomó otro camino. Polifacético, culto, inquieto y creativo, es un conocido cámara de televisión, fotógrafo, poeta, creador de contenidos y un apasionado contador de historias. Ha sido él quien, en medio del duelo por la pérdida de su padre, ha impulsado esta conmovedora iniciativa: el 'Club del Desayuno', una cita para ayudar a su madre a seguir adelante.

Jose Gómez con su cámara. / Cedida.

"El día que murió mi padre, cuando después de enterrarlo nos quedamos solos en casa los más allegados, le dijimos a mi madre que tenía que volver a recuperar la vida normal que había cambiado por la enfermedad de mi padre", introduce José Gómez. De esa conversación surge esta historia que está emocionando a muchos cacereños.

Maestros en Las Hurdes

José Luis Gómez nació en Sevilla y la vida le obligó a madurar pronto. Huérfano con cuatro años, se crió con la familia de su abuelo en los Picos de Europa antes de llegar a Cáceres siendo un niño. Estudió Maestría Industrial mientras ayudaba a su padre en el bar La Bombilla y posteriormente cursó Magisterio. Fue en unas clases particulares donde conoció a Pilar, la mujer con la que compartiría toda una vida.

Ambos aprobaron las oposiciones y pidieron destino en Las Hurdes para formar juntos una familia. Allí comenzaron una historia de amor que se prolongó durante más de seis décadas. Más tarde llegarían otros destinos, entre ellos el Casar de Cáceres y finalmente el colegio Francisco Pizarro, donde José Luis se jubiló como director.

Hace apenas año y medio le diagnosticaron una enfermedad pulmonar que acabó obligándole a vivir conectado a una máquina de oxígeno. Para alguien que se definía como "poeta de la vida", amante de la libertad y de las pequeñas cosas, esa situación resultó especialmente difícil. Aun así, nunca perdió su esencia.

"Mi madre estuvo con él hasta el último día. Todas las noches le llenaba de besos antes de irse a la cama y se decían lo mucho que se querían. Estuvieron juntos hasta el final", cuenta su hijo.

Pilar junto a su marido, ya enfermo. / Cedida

Pilar fue una mujer adelantada a su tiempo. Con 19 años ya era maestra titulada y ejercía en Arcos de la Frontera, donde daba clase a mujeres que le doblaban la edad. Parte de su sueldo lo enviaba a casa para ayudar a su familia. Más tarde llegaría sola a Las Hurdes con un bebé de apenas 40 días, donde impartía clases en una escuela unitaria mientras esperaba la llegada de su marido.

Al morir José Luis, su hijo tuvo claro que debía ayudarla a afrontar la nueva etapa. "Le dijimos que tenía que volver a recuperar la vida normal. Mi padre nunca había querido lutos, ni penas, ni tristezas", explica.

La solución surge de forma espontánea. Pilar seguiría manteniendo las costumbres que compartía con su marido. Los martes desayunaría con sus antiguos compañeros de Las Hurdes. Los jueves con los amigos de siempre en el Kiosco Colón. Y los viernes, con su hijo.

"Yo le dije: los viernes conmigo y vamos a ir a los mejores sitios de Cáceres. Cada día en uno para probar todos los desayunos". Así nace el 'Club del Desayuno'.

Charlas y recuerdos

Desde entonces, madre e hijo visitan cada semana una cafetería, un restaurante o cualquier establecimiento de la ciudad para compartir mesa, conversación y recuerdos. Jose empezó a grabar los encuentros y compartirlos en redes sociales sin imaginar la repercusión que iban a alcanzar.

"Recordamos a mi padre desayunando como a él le gustaba, cada día en un sitio diferente, probando diferentes desayunos, en una manera muy nuestra de homenajearlo".

Pero detrás de cada vídeo existe un objetivo más profundo, el de mitigar la soledad. "Se me ocurrió crear el 'Club del Desayuno' para hacer la transición hacia la soledad de mi madre más llevadera para ella y, al mismo tiempo, luchar contra el declive cognitivo que acarrea la edad".

Por eso las conversaciones ocupan un lugar central en cada encuentro. Jose le pregunta por episodios de su vida, por recuerdos de juventud y por historias familiares. Algunos días se suman invitados para fomentar la interacción y participar en esta entrañable iniciativa.

El matrimonio, en un viaje. / Cedida

"Siempre le estamos haciendo preguntas, intentando que hable de cosas de su vida e invitamos a gente para que interactúe con ella, como manera de luchar contra la pérdida de memoria".

La inspiración para el nombre llega de una de las pasiones de José: el deporte. En concreto, de una historia que había leído sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan.

"Me inspiré en el 'Club del Desayuno' de los Chicago Bulls, cuando Michael Jordan y Scottie Pippen desayunaban juntos durante las pretemporadas. Ella es mi Michael Jordan personal".

Lo que ha comenzado como una idea íntima está desbordando cualquier previsión. Los vídeos acumulan cientos de visualizaciones y comentarios. Los seguidores escriben a Pilar para decirle que la ven feliz y que esperan la nueva publicación.

Mensajes

"Todo el mundo la anima. Le dicen: qué bien te veo, qué risa me paso contigo. Hay gente que me escribe diciendo que le gusta más que los programas de Netflix", cuenta su hijo.

Ella también ha cambiado. "Se arregla más que antes. Se pone su pañuelito, sus zapatitos... Ha dicho: este es mi momento", confiesa satisfecho.

La repercusión ha sido tal que el 'Club del Desayuno' está abierto a cualquiera que quiera compartir una mañana con ellos. Amigos, familiares, escritores, poetas y seguidores se han ido sumando a una iniciativa que nació sin pretensiones. "Ahora mismo tenemos cuatro o cinco personas esperando para poder quedar con ellas", indica Gómez.

Detrás de cada desayuno, de cada conversación y de cada sonrisa compartida está la idea que ha dado origen a todo: "Luchar contra la soledad y no dejar que se hunda", concluye su hijo.