Eduardo Strauch, superviviente de la tragedia de los Andes, visita Cáceres: "Aquella experiencia me hizo admirar lo que somos"

Hay historias que no envejecen porque siguen hablando de lo esencial: el miedo, la esperanza, la unión y la capacidad humana de resistir cuando todo parece perdido. El uruguayo Eduardo Strauch (Montevideo, 1947), uno de los 16 supervivientes del accidente aéreo de los Andes, visita Cáceres para ofrecer una conferencia el viernes 12 de junio, a las 19.00 horas, en el auditorio del Complejo San Francisco. Allí relatará en primera persona una experiencia que marcó para siempre su vida y que continúa interpelando a nuevas generaciones.

Paso por Cáceres

P: Llega a la ciudad para compartir una historia que todavía hoy sigue emocionando. ¿Qué tiene este relato para que mantenga esa capacidad de conexión con el público?

R: No termino de acostumbrarme a que, más de medio siglo después, despierte tanto interés en España, en América y en todos lados. Esta historia transmite que el ser humano es mucho mejor de lo que uno percibe a diario en este mundo de ruido y de noticias. Yo era muy escéptico con el ser humano, pero salí de los Andes admirando lo que somos.

P: ¿Es su primera visita o ya conocía la ciudad?

R: En los últimos tres o cuatro años habré venido 20 o 25 veces a España y la he recorrido bastante, aunque todavía me faltan algunos lugares. Cáceres es uno de ellos. No la conozco y me encanta la idea de ir. Me hace mucha ilusión porque me han dado muy buenas referencias.

Vuelta al pasado

P: Ha contado muchas veces lo ocurrido en 1972. ¿Qué siente cada vez que vuelve a poner en palabras aquella experiencia?

R: Me han preguntado mucho si no me aburro de repetir lo mismo, pero realmente no es así. Cada vez que doy una charla me meto en aquel lugar y en aquel tiempo. Me transformo en aquel Eduardo de 25 años. No me aburro nunca. Siempre aparece algo distinto y me sigo emocionando.

P: Ha regresado más de veinte veces al lugar del accidente. ¿Qué supone volver al lugar donde sucedió todo?

R: Mucha gente no entiende que haya vuelto tantas veces, pero hay muchos motivos. Allí vivimos las emociones más intensas de nuestras vidas: las más duras y angustiosas, pero también una alegría profundísima al sentirnos rescatados. Al principio odié esa montaña, pero después me conecté mucho con ella. También quise llevar a mi familia, porque solo estando allí se puede entender algo más de lo que fue aquel lugar.

P: Cuando mira hacia atrás, ¿qué aparece primero en la memoria: el miedo, el frío, el hambre o la unión que se creó entre los supervivientes?

R: Aparece el sufrimiento físico. El frío fue muy duro, pero la sed fue todavía más difícil. Conseguir agua era complicadísimo porque había que derretir la nieve. Pero también me viene siempre la sensación de equipo, de cómo nos transformamos casi en un órgano, todos con el objetivo de llegar a casa. Y aparece también esa conexión con la naturaleza que hoy sigo sintiendo.

Fuerza mental

P: ¿Cuándo comprendió que no solo estaban esperando un rescate, sino luchando por sobrevivir?

R: Algunos nos dimos cuenta antes de escuchar, el décimo día, que habían suspendido la búsqueda. Tras cinco o seis días sin noticias comprendimos que no nos tenían ubicados. Más o menos a la semana entendí que tendríamos que salir por nuestros propios medios. Es imposible imaginar lo que significa sentirse abandonado en un lugar tan inhóspito, pero cada golpe nos fue dando fuerzas para lograrlo.

P: En una situación tan extrema, ¿qué pesa más: el cuerpo, la mente o el grupo?

R: La capacidad mental. Hicimos un esfuerzo mental intensísimo, día a día, para organizarnos, para alimentarnos, para mantener la cordura y para seguir teniendo esperanza. Había un desgaste permanente. Sabíamos que, si perdíamos la esperanza, íbamos hacia la muerte. La mente fue fundamental.

P: ¿Cómo se toman decisiones cuando pueden marcar la diferencia entre vivir o morir?

R: La mente se agudiza muchísimo. Nunca pensamos tan intensamente como en aquellos días. Cada decisión tenía un peso enorme porque la muerte estaba siempre rondando. Sabíamos que no podíamos equivocarnos demasiado, porque equivocarse podía significar morir. A los 25 años nadie quiere morirse. Pensábamos en utilizar todos los recursos posibles para llegar a casa.

P: ¿Hubo algún gesto pequeño, palabra o rutina que les ayudara a conservar cierto orden en medio de tanta incertidumbre?

R: Nos sostuvo el amor y el objetivo de llegar a casa. Si no hubiera sido por eso, todos habríamos tirado la toalla en algún momento. Muchas veces tuvimos ganas de morir, porque parecía más fácil que seguir en una lucha tan desigual. Pero pensábamos: «Voy a llegar a casa y podré abrazar a mis viejos». Ese fue el motor.

P: Se habla mucho de supervivencia, pero quizá menos de convivencia. ¿Cómo lograron organizarse, cuidarse y mantenerse unidos?

R: Con perspectiva, hay cosas que todavía no puedo creer. Los primeros días hubo roces, gritos y peleas, porque éramos muchos chicos jóvenes, apretujados, muertos de hambre y de sed. Pero entendimos enseguida que eso nos llevaba al caos y que no podíamos gastar energía en esas cosas. Teníamos que funcionar como un órgano. Cada uno hizo lo mejor que podía desde sus posibilidades.

Espiritualidad y memoria

P: ¿Qué papel tuvieron la fe o la espiritualidad durante aquellos días?

R: La fe tuvo un papel importante, pero en mi caso yo ya no era católico ni creía en el Dios que me habían enseñado. Venía de una familia católica, pero había encontrado un camino distinto, más ligado a la naturaleza y a mí mismo. La odisea de los Andes reforzó ese camino espiritual. Me lo reafirmó, y lo sigo hasta hoy.

P: Ha regresado muchas veces al lugar del accidente. ¿Qué supone volver al lugar donde sucedió todo?

R: Mucha gente no entiende que haya vuelto tantas veces, pero hay muchos motivos. Allí vivimos las emociones más intensas de nuestras vidas: las más duras y angustiosas, pero también una alegría profundísima al sentirnos rescatados. Al principio odié esa montaña, pero después me conecté mucho con ella. También quise llevar a mi familia, porque solo estando allí se puede entender algo más de lo que fue aquel lugar.

'La sociedad de la nieve'

P: La película 'La sociedad de la nieve' ha acercado esta historia a nuevas generaciones. ¿Qué ha captado mejor sobre aquella experiencia?

R: Estoy fascinado con la película. Después de la versión americana, yo esperaba que esta historia la contara un director latino, alguien que pudiera acercarse más a lo que vivimos. Cuando apareció Juan Antonio Bayona me quedé tranquilo. Hubo un trabajo de muchos años y un enorme respeto por los detalles: los olores, los sonidos, la ropa, el avión... Creo que cuenta la historia con mucha verdad y con mucho respeto. Era la película que necesitaba esta historia, así que ya puedo morir tranquilo.

Conferencia

P: Este viernes compartirá su testimonio en el Complejo San Francisco. ¿Qué le gustaría que se llevara el público cacereño de la conferencia?

R: Que salgan con la conciencia de que tenemos muchas más capacidades de las que imaginamos. En situaciones límite aparecen, pero también podemos encontrarlas ante otras dificultades. También transmitir la importancia de valorar el tiempo y la vida. Cuando tienes la muerte cerca, entiendes que nada está garantizado y que vale la pena vivir la vida.