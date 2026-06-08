La emotiva carta de Lara Carraux y su agradecimiento a JATO

JATO 2026 ha demostrado, una vez más, que la artesanía y la creatividad tienen un lugar importante dentro de la provincia de Cáceres. Para quienes trabajamos cada día en nuestros talleres, muchas veces de forma silenciosa y lejos de los focos, contar con un escaparate como este supone una oportunidad única para mostrar el valor de nuestro trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada pieza creada a mano.

Quiero agradecer a la Diputación de Cáceres su apuesta por los artesanos y creadores de la provincia. Dar visibilidad a nuestros oficios no solo ayuda a fortalecer el tejido cultural y económico local, sino que también contribuye a preservar conocimientos y tradiciones que forman parte de nuestra identidad.

Carlos Gil

También merece un reconocimiento especial la organización del desfile, desarrollada con gran profesionalidad, así como el trabajo de las modelos, que defendieron cada propuesta con entrega, sensibilidad y elegancia. Del mismo modo, la labor del equipo audiovisual fue fundamental para captar y transmitir la esencia de un evento que quedará en la memoria de muchos participantes.

Alternativa

Si hubiera que señalar algún aspecto a mejorar, sería la falta de espacios de sombra. Las altas temperaturas propias de estas fechas hicieron que el calor resultara especialmente intenso para participantes y asistentes. Quizá en futuras ediciones podría valorarse otro horario o alguna alternativa que permita disfrutar del evento con mayor comodidad.

Más allá de ello, me quedo con una emoción difícil de describir. Como diseñadora y artesana, nunca imaginé que llegaría a ver mis creaciones desfilar en un escenario tan emblemático como la Plaza de San Jorge. Ver mis diseños recorrer ese espacio cargado de historia fue un momento profundamente emocionante, de esos que justifican tantas horas de trabajo, esfuerzo y dedicación.

JATO no solo muestra productos o proyectos; muestra a las personas que hay detrás de ellos. Y eso es, precisamente, lo que hace que iniciativas como esta sean tan necesarias.

Atentamente,

Atelier Lara Carraux