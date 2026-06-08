Llopis Ivorra mira a la neocueva de Maltravieso como una oportunidad para reforzar su papel en Cáceres

La futura neocueva de Maltravieso avanza junto a Llopis Ivorra y abre una oportunidad para que esta barriada gane presencia en el mapa cultural de la ciudad. El proyecto no es una actuación vecinal en sentido estricto, sino un recurso patrimonial, turístico y divulgativo pensado para acercar al público la cavidad original sin comprometer su conservación. Su ubicación, en un entorno que convive desde hace décadas con Maltravieso, permite mirar también a su alrededor.

Las obras comenzaron en noviembre de 2025 y cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que la previsión es que los trabajos concluyan a finales de año. A pie de calle, esta actuación se interpreta como una oportunidad para explicar mejor una parte de la historia de Cáceres que queda fuera del circuito más habitual del casco antiguo y atraer nuevas miradas hacia una zona que no siempre ocupa el primer plano turístico.

"Todo lo que sea un beneficio para las personas y genere más movimiento en el barrio, me parece bien", señala Naím, un joven cacereño que también considera que puede tener un efecto positivo si va acompañado de actividad económica y nuevas oportunidades.

Galería | Así avanzan las obras de la neocueva de Maltravieso de Cáceres /

Oportunidad con reservas

La posibilidad de que la neocueva atraiga visitantes, escolares, familias y turistas se interpreta como una oportunidad para dar más pulso al barrio. Esa expectativa, sin embargo, llega acompañada de algunas reservas. La principal tiene que ver con la movilidad y el aparcamiento, dos cuestiones sensibles en esta zona residencial.

La llegada de visitantes no se rechaza, pero sí se pide que el aumento de afluencia no se traduzca en nuevos problemas para quienes viven allí. "Es cierto que puede provocar que hubiera mucho más tráfico y quitar plazas a los vecinos", advierte José Antonio Guisado, uno de sus residentes.

La reflexión resume uno de los equilibrios que tendrá que resolver el entorno de Maltravieso: aprovechar la llegada de visitantes sin trasladar nuevas molestias al barrio. Para que el proyecto tenga un efecto positivo, será necesario ordenar los accesos, prever el aparcamiento, cuidar la señalización y facilitar que el movimiento generado no se limite a una visita rápida de entrada y salida.

La otra cara

Josefa, vecina de Llopis, plantea el impacto con cautela. Para ella, que la cueva gane protagonismo "está muy bien", pero insiste en que el barrio parte de una situación mejorable y que el nuevo recurso no debe ocultar las carencias cotidianas. Ahí aparece la otra cara del relato. Limpieza, mantenimiento, vigilancia, accesibilidad, bancos y orden en el aparcamiento forman parte de las demandas que se repiten en la zona.

"Soy de las más antiguas de esta zona y en mi vida he visto tanta suciedad como ahora”, denuncia otra de sus residentes. Su queja apunta al estado general del barrio y a la necesidad de reforzar el servicio de limpieza, además de habilitar más espacios adecuados para los mayores. “No hay suficientes bancos para sentarnos. Es una pena”, añade.

La neocueva estará finalizada para noviembre de 2026. / El Periódico

Según explican, el problema no es de convivencia ni de conflictividad, sino de falta de cuidado urbano. "Es una zona tranquila", afirma Josefa, aunque echa en falta más presencia policial y atención en las calles. Todas estas demandas ponen de manifiesto que para los vecinos de Llopis, revitalizar no significa únicamente atraer visitantes, sino mejorar la vida diaria.

La neocueva de Maltravieso puede abrir una oportunidad para Llopis Ivorra dentro del mapa cultural de Cáceres. Pero el efecto real se comprobará con la capacidad para acompañar ese nuevo foco patrimonial con más limpieza, mejor movilidad, espacios de descanso y un cuidado urbano más constante.