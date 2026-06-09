La avenida de Portugal de Cáceres ya tiene fondos a la vista para su esperada reforma

La avenida de Portugal empieza a ver más cerca la reforma integral que lleva tiempo sobre la mesa. El Ayuntamiento de Cáceres ha dado instrucciones a los servicios técnicos para que los 650.000 euros del plan extraordinario que aprueba anualmente la Diputación de Cáceres se destinen al acondicionamiento de esta céntrica vía, que conecta la plaza América con la glorieta de la avenida Isabel de Moctezuma.

Así lo ha señalado este lunes el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, que ha explicado que el consistorio trabaja ya en la documentación necesaria para incluir la actuación dentro del programa provincial. "Se han dado instrucciones a los servicios técnicos para que el plan extraordinario que aprueba Diputación anualmente y que en el caso de Cáceres asciende a 650.000 euros se destine al acondicionamiento de la avenida de Portugal", ha indicado.

Además, ha avanzado que la empresa Viales y Obras Públicas (que está ejecutando la Ronda Sureste) es la única interesada en acometer la actuación de la avenida Virgen de la Montaña. Mateos ha asegurado que "tiene solvencia acreditada" y en los próximos días se va a celebrar una nueva mesa de contratación para la valoración de los criterios de adjudicación sujetos a evaluación previa.

Proyecto en el presupuesto

El alcalde ha recordado que el presupuesto municipal de 2026, que previsiblemente entrará en vigor este martes 9 de junio si no se presentan alegaciones de última hora, incluye una partida específica de 70.000 euros para redactar el proyecto de mejora de la avenida de Portugal.

Esa cantidad permitiría definir técnicamente una intervención que después se financiaría con los fondos del plan extraordinario de la Diputación. El objetivo del ayuntamiento es que esos 650.000 euros sirvan para comenzar el acondicionamiento de una vía con mucho tránsito diario y con demandas vecinales acumuladas.

Sin peatonalización

La actuación llega después de que el ayuntamiento descartara en su día la peatonalización de la avenida. La propuesta que se ha venido manejando pasa por embellecer el entorno, mejorar el acerado, reforzar la iluminación y reorganizar la circulación, pero manteniendo el tráfico en la vía.

Entre las ideas planteadas se encontraba la creación de una calle de sentido único hasta la rotonda de Los Fratres, sin la bifurcación actual, con aparcamientos en línea en lugar de batería, un carril más ancho, zona de carga y descarga y nuevas farolas, también a media altura, para atender una de las quejas vecinales: la falta de luz durante la noche.

En los últimos meses ya se habían dado algunos primeros pasos, como la reparación de alcorques, la previsión de un nuevo paso de cebra a la altura de la antigua tienda Carácter y la poda de los árboles. Sin embargo, quedaba pendiente lo principal: redactar un proyecto global y encontrar fondos para ejecutar la actuación. El presidente vecinal, Ángel Pedro Reviriego, lleva casi dos años intentando conseguir que este proyecto salga adelante.

Otra avenida en cartera

Mateos también ha explicado que las cuentas municipales reservan otros 100.000 euros para la redacción del proyecto de mejora de la avenida Rodríguez de Ledesma, otra de las grandes vías pendientes de actuación en la ciudad.

Por ahora, la prioridad inmediata será la avenida de Portugal. Una reforma que no irá por la vía de la peatonalización, sino por la de la reordenación, el embellecimiento y la mejora de un eje urbano que llevaba tiempo esperando algo más que pequeñas reparaciones.