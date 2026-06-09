Cáceres celebra este sábado una carrera por montaña solo para mujeres con inscripciones hasta el miércoles

Cáceres volverá a correr este sábado con ellas. La ciudad acogerá el 13 de junio la cuarta edición de Corre con Nosotras, una prueba organizada por la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME) con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres y pensada para promocionar la participación femenina en las carreras por montaña.

La cita mantiene abiertas sus inscripciones hasta este miércoles, 10 de junio, a través de la web www.chipserena.es, con un máximo de 100 plazas. La organización confía en agotarlas, como ya ha ocurrido en ediciones anteriores.

Cartel de esta edición. / CEDIDA

La carrera ha sido presentada por la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, junto a la jueza de la FEXME y miembro de la organización, Angélica Muñoz. Rodríguez ha destacado que se trata de un evento que busca "visibilizar, de forma real y efectiva, el papel de las mujeres en este deporte y en el deporte en general". La edil ha subrayado además que la prueba llega en un año especial para la ciudad, coincidiendo con la designación de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte.

Dos modalidades

La prueba está dirigida tanto a mujeres que ya corren por montaña como a aquellas que quieren acercarse por primera vez a esta disciplina. Para ello, se han planteado dos modalidades. La primera, denominada Mi primera carrera por montaña, tendrá una distancia de 7,5 kilómetros y está pensada para participantes que quieren iniciarse, incluso alternando tramos andando y corriendo.

La segunda modalidad será Desafío Mujer, con un recorrido de 14 kilómetros y posibilidad de participar de forma individual o por parejas. La salida está prevista a las 9.30 horas desde el Espacio para la Creación Joven, que también será el punto de meta.

Al finalizar la carrera habrá un avituallamiento final y un espacio de convivencia entre las participantes. "Es un evento único en nuestra región, dirigido a todas aquellas mujeres que quieran conocer, iniciarse o reafirmarse en este deporte", ha señalado Angélica Muñoz.

Una prueba con solera

Muñoz ha recordado que Corre con Nosotras alcanza ya su cuarta edición y que comenzó con una participación más reducida. "Es una prueba con bastante solera, es ya la cuarta edición, y empezamos con pocas mujeres. Tenemos 100 inscripciones, y en las ediciones anteriores se agotaron. Pensamos que este año vamos a agotarlas otra vez", ha indicado.

La concejala de Deportes ha animado a las cacereñas a sumarse a esta cita deportiva. "Con este evento no solo fomentamos un estilo de vida saludable, sino que cumplimos con su objetivo fundamental de promocionar la participación femenina en este deporte. Queremos que Cáceres sea el escenario donde rompáis vuestras metas", ha afirmado Rodríguez.