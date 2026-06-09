El calendario de las piscinas de Cáceres: dónde darse un chapuzón esta semana para combatir los 38 grados del viernes

El verano empieza a asomar por las piscinas de Cáceres y de los municipios de su entorno. Con el curso escolar en la recta final, las temperaturas al alza y las vacaciones cada vez más cerca, los ayuntamientos ya han ido cerrando el calendario de apertura de unas instalaciones que cada año marcan el inicio real de la temporada estival para muchas familias.

La primera piscina municipal en abrir será la de Malpartida de Cáceres, que estrenará la campaña este viernes 12 de junio. Solo un día después, el sábado 13 de junio, lo hará la piscina municipal de Casar de Cáceres. A partir de ahí, el calendario continuará de forma escalonada en otros municipios próximos a la capital cacereña.

Cáceres abrirá el 19 de junio

En Arroyo de la Luz, la piscina municipal abrirá sus puertas el jueves 18 de junio, mientras que en Cáceres capital la temporada arrancará el viernes 19 de junio en las piscinas del Parque del Príncipe, San Jorge, Agustín Ramos Guija y Valdesalor.

P.P.

En el caso de la capital cacereña, la apertura no será simultánea en todas las instalaciones. Las piscinas de Aldea Moret y Rincón de Ballesteros comenzarán la temporada más tarde, el 1 de julio, según el calendario previsto para este verano.

La última de las fechas confirmadas en el entorno inmediato será la de Sierra de Fuentes, cuya piscina municipal abrirá el sábado 20 de junio. De esta forma, en apenas ocho días quedará prácticamente desplegada la oferta pública de baño en Cáceres y varios municipios próximos.

El camping ya está abierto

Antes incluso del arranque de las piscinas municipales, la piscina del Camping Cáceres ya se encuentra abierta. Sus tarifas para este verano establecen entradas diferenciadas entre semana y fines de semana o festivos.

De lunes a viernes, la entrada para adultos (a partir de 12 años) cuesta 4 euros, mientras que los niños de 3 a 11 años pagan 3 euros. Los sábados, domingos y festivos, el precio sube a 5 euros para adultos y 4 euros para niños.

Piscina de Cáceres. / E. P.

También se han fijado abonos de temporada. El bono para un adulto cuesta 140 euros; el bono monoparental (un adulto y un niño), 180 euros; y el bono de pareja (dos adultos), 225 euros. En todos los casos, añadir un niño extra supone 50 euros más, mientras que incorporar un adulto extra tiene un coste adicional de 90 euros.

Además, el camping ofrece bonos de 10 baños válidos de lunes a viernes, excepto festivos, con un precio de 36 euros para adultos y 27 euros para niños.