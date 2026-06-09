Cultura
Cine mudo, teatro, corales e Il Divo: la Casa Pedrilla de Cáceres llenará de cultura las noches de junio
La programación de verano de la Diputación de Cáceres incluye el ciclo de cine mudo 'Amanecer' o 'La quimera del oro', así como teatro y música coral
La Diputación de Cáceres ha diseñado una completa programación cultural para el mes de junio en el Museo-Casa Pedrilla de la capital cacereña. Bajo los títulos 'Cine en tu jardín' y 'Domingos con la fresca', el espacio acogerá durante las próximas semanas proyecciones cinematográficas, teatro, música coral y conciertos al aire libre con entrada gratuita hasta completar aforo.
La iniciativa busca convertir los jardines de la Casa Pedrilla en un punto de encuentro cultural durante las noches estivales, combinando distintas disciplinas artísticas en un entorno singular.
El cine mudo vuelve a la gran pantalla
La programación arrancará este martes con la primera sesión de 'Cine en tu jardín', una propuesta que recupera algunos de los grandes clásicos del cine mudo acompañados por música en directo. Las proyecciones tendrán lugar todos los martes del mes a las 22.00 horas. El ciclo se abrirá con 'Amanecer' (1927), obra maestra del director alemán F. W. Murnau, que contará con el acompañamiento al piano de Marta Fernández Lagawe.
La siguiente cita será el martes 16 de junio con 'El hombre mosca', acompañada por José Luis Porras Barrio al piano. El día 23 se proyectará 'El maquinista de la General', con la participación musical de Alfonso Alegre Hurtado y Rosana Garay Benito.
El ciclo concluirá el 30 de junio con 'La quimera del oro', una de las películas más emblemáticas de Charles Chaplin, que estará acompañada en esta ocasión por la Orquesta Sinfónica de la Diputación de Cáceres.
Teatro, música coral y homenaje a Il Divo
La oferta cultural continuará con el programa 'Domingos con la fresca', que se celebrará los días 14, 21 y 28 de junio a partir de las 20.30 horas. La primera cita correrá a cargo de la Compañía de Teatro Rayana, de Zarza la Mayor, que representará la obra 'Una Bernarda muy cacereña', una adaptación con sello extremeño inspirada en el universo de Federico García Lorca.
El domingo 21 será el turno de la música coral con la actuación conjunta de dos de las formaciones más reconocidas de la ciudad, el Coro Isaac Albéniz y el Coro Francisco de Sande, acompañados por la Asociación Musical Cacereña.
La programación se cerrará el domingo 28 con un homenaje al popular cuarteto vocal Il Divo. El espectáculo estará protagonizado por la Banda Sinfónica Provincial de la Diputación de Cáceres y el grupo lírico vocal Lyberic.
Con estas dos iniciativas, la Diputación vuelve a apostar por acercar la cultura al público a través de una programación variada y accesible que combina cine, teatro y música en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.
- La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres
- El 56 cumpleaños de Andrés Barriga en Cáceres, el portero que encontró una segunda vida tras cerrar su autoescuela
- Malestar entre los usuarios de la cafetería de Agricultura en Cáceres porque solo permite la entrada a personal de la Consejería
- 690 metros cuadrados de carpa en la plaza Mayor: Jato calienta motores para un fin de semana de llenazo en Cáceres
- La transformación de la plaza Marrón y Camino Llano, inminente: así será su reforma en Cáceres
- JATO desborda Cáceres y 'nos obliga a repensar su futuro
- Portugal vuelve a poner negro sobre blanco la autovía a Monfortinho y Cáceres: la declara 'prioridad
- La rehabilitación del Palacio de Abrantes en Cáceres destapa su pasado oculto del siglo XVI