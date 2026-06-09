Cine mudo, teatro, corales e Il Divo: la Casa Pedrilla de Cáceres llenará de cultura las noches de junio

La Diputación de Cáceres ha diseñado una completa programación cultural para el mes de junio en el Museo-Casa Pedrilla de la capital cacereña. Bajo los títulos 'Cine en tu jardín' y 'Domingos con la fresca', el espacio acogerá durante las próximas semanas proyecciones cinematográficas, teatro, música coral y conciertos al aire libre con entrada gratuita hasta completar aforo.

La iniciativa busca convertir los jardines de la Casa Pedrilla en un punto de encuentro cultural durante las noches estivales, combinando distintas disciplinas artísticas en un entorno singular.

El cine mudo vuelve a la gran pantalla

La programación arrancará este martes con la primera sesión de 'Cine en tu jardín', una propuesta que recupera algunos de los grandes clásicos del cine mudo acompañados por música en directo. Las proyecciones tendrán lugar todos los martes del mes a las 22.00 horas. El ciclo se abrirá con 'Amanecer' (1927), obra maestra del director alemán F. W. Murnau, que contará con el acompañamiento al piano de Marta Fernández Lagawe.

La siguiente cita será el martes 16 de junio con 'El hombre mosca', acompañada por José Luis Porras Barrio al piano. El día 23 se proyectará 'El maquinista de la General', con la participación musical de Alfonso Alegre Hurtado y Rosana Garay Benito.

Cine Mudo. / Diputación de Cáceres

El ciclo concluirá el 30 de junio con 'La quimera del oro', una de las películas más emblemáticas de Charles Chaplin, que estará acompañada en esta ocasión por la Orquesta Sinfónica de la Diputación de Cáceres.

Teatro, música coral y homenaje a Il Divo

La oferta cultural continuará con el programa 'Domingos con la fresca', que se celebrará los días 14, 21 y 28 de junio a partir de las 20.30 horas. La primera cita correrá a cargo de la Compañía de Teatro Rayana, de Zarza la Mayor, que representará la obra 'Una Bernarda muy cacereña', una adaptación con sello extremeño inspirada en el universo de Federico García Lorca.

El domingo 21 será el turno de la música coral con la actuación conjunta de dos de las formaciones más reconocidas de la ciudad, el Coro Isaac Albéniz y el Coro Francisco de Sande, acompañados por la Asociación Musical Cacereña.

Domingos con la fresca. / Diputación de Cáceres

La programación se cerrará el domingo 28 con un homenaje al popular cuarteto vocal Il Divo. El espectáculo estará protagonizado por la Banda Sinfónica Provincial de la Diputación de Cáceres y el grupo lírico vocal Lyberic.

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Con estas dos iniciativas, la Diputación vuelve a apostar por acercar la cultura al público a través de una programación variada y accesible que combina cine, teatro y música en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.