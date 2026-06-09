El festival gratis que llenará de música el parque Padre Pacífico de Cáceres durante dos días

El parque Padre Pacífico de Cáceres volverá a convertirse los días 12 y 13 de junio en un punto de encuentro para la música en directo, la convivencia vecinal y el ocio familiar. El festival Ecos de Pacífico ha programado su segunda edición con más de diez conciertos gratuitos y una propuesta que combina grupos extremeños, artistas invitados, foodtrucks, barras de bebidas, puestos artesanos y actividades para los más pequeños.

La cita, organizada por la Asociación Juvenil AFA, nació en 2025 con un espíritu ecléctico y regresa este año con una programación repartida en dos jornadas. El viernes 12 de junio, los conciertos comenzarán a las 18.30 horas y se prolongarán hasta la medianoche. El sábado 13, la actividad arrancará a las 17.15 horas y mantendrá también la programación musical hasta la noche.

El festival ha reunido un cartel en el que la diversidad musical y los artistas de la tierra tendrán un papel protagonista. Por el escenario pasarán Bulo, formación creada por músicos de la banda de Robe; Cecilia Zango, reconocida en 2025 como Mejor Artista Extremeña en los premios POP EYE; el rock desenfadado de Tocando Techo; la voz de Chloé Bird; el desparpajo de Rosita y los Bigotes; y las propuestas urbanas de Juanka Shoul y Pul.

También estarán La Elipa, con versiones de Burning; Ktovis, con sus versiones rumberas; y Estación Refugio, con una propuesta más indie. Como invitados de fuera de la región figuran el cantautor sevillano Joselu Manteca y la banda madrileña El Iceberg.

Rock, flamenco, indie, urbano, rap y folk convivirán en una programación pensada para públicos diferentes y con el atractivo principal de la entrada gratuita.

Ecos de Pacífico no será solo una sucesión de conciertos. La organización ha preparado un recinto con foodtrucks, barras de bebidas, puestos de productos artesanos y actividades infantiles, entre ellas un castillo hinchable. La propuesta busca convertir el parque en un espacio de convivencia durante dos días, con una programación abierta a familias, jóvenes y aficionados a la música en directo.

El enclave no es casual. El festival toma su nombre del Padre Pacífico, franciscano, hijo predilecto de Cáceres y fundador de la Asociación Juvenil AFA. La cita nació precisamente con la intención de rendir homenaje a su figura y de convertir el parque que lleva su nombre en un pequeño epicentro cultural de la ciudad.

Conocido como "Pachi", el Padre Pacífico fue mentor espiritual de cientos de jóvenes extremeños desde su llegada en los años 70. Su huella sigue presente en la asociación que impulsó y en el trabajo voluntario que hace posible este festival.

Un cartel que recuerda a Roberto Iniesta

La edición de 2026 incorpora además un guiño especial a Roberto Iniesta. El cartel del festival ha sido concebido como un homenaje a la icónica portada del álbum en directo "Iros todos a tomar por culo", publicado por Extremoduro en 1997 y diseñado por Ramone.

Con ese gesto, Ecos de Pacífico refuerza su vínculo con la música extremeña y con una memoria cultural compartida por varias generaciones.

La organización ha subrayado el papel del voluntariado y el respaldo de distintas entidades para sacar adelante esta segunda edición. Entre los colaboradores figuran Banco Mediolanum, Caja Rural de Extremadura, Extremarketing, Iberdrola, IGP Vaca de Extremadura, Provecaex, Adecco, Diprex, Frialto, Aeco, Ayuntamiento de Cáceres, Consejo de la Juventud de Extremadura, Cruz Roja, Aquaducto, Papirola y Gastrotasca La Conce.

Ecos de Pacífico vuelve así a Cáceres como una cita joven, gratuita y abierta, con música en directo y vocación de barrio. Dos días para llenar el parque Padre Pacífico de canciones, recuerdos y público en torno a una idea sencilla: celebrar la cultura desde lo cercano.