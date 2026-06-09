Sucesos
Insólito suceso en Cáceres: un coche queda atrapado en las escaleras de San Juan
Decenas de personas se aproximaron para ayudar al conductor a liberar el coche, que había quedado suspendido sobre el chasis en las escaleras
Sorpresa en pleno centro de la parte antigua de Cáceres. Un coche quedó atascado el pasado viernes en las escalinatas situadas junto a la parroquia de San Juan, en la confluencia con la calle Roso de Luna y la plaza del Doctor Durán, en una de las zonas más transitadas del casco histórico cacereño.
La imagen llamó la atención de las decenas de personas que se encontraban en ese momento en el entorno. El vehículo había terminado sobre las escaleras y, aunque mantenía las cuatro ruedas sobre el suelo, había quedado prácticamente suspendido sobre el chasis, lo que impedía que pudiera salir por sus propios medios.
Una escena que dejó boquiabierta a la zona
La situación generó sorpresa entre vecinos, viandantes y clientes de los establecimientos cercanos, que no daban crédito a la escena. Varias personas se acercaron para intentar ayudar al conductor a resolver el apuro y sacar el coche de las escalinatas sin provocar mayores daños.
Finalmente, el vehículo pudo ser liberado gracias a la ayuda de varios ciudadanos y de los camareros de un bar cercano, que colaboraron en las maniobras para devolver el coche a una zona practicable.
El incidente quedó en una llamativa anécdota en uno de los puntos más reconocibles del centro de Cáceres, donde la estrechez de algunas calles, los desniveles y la convivencia entre tráfico, peatones y terrazas dejan de vez en cuando escenas difíciles de olvidar.
Suceso similar hace dos semanas
El episodio recuerda al ocurrido el pasado mes de mayo, cuando un camionero colapsó durante horas varias calles del centro de Cáceres tras quedar encajado con un vehículo de gran tonelaje en la zona del Gran Teatro. La Policía Local confirmó después que el conductor superaba la tasa penal de alcoholemia, por lo que afronta un presunto delito contra la seguridad vial.
El camión tuvo que ser retirado de madrugada en la confluencia de San Antón, Clavellinas, San Pedro y Parras, en una compleja maniobra que obligó a cortar la circulación y a desplazar desde Madrid a otro conductor de la empresa. El ayuntamiento también remitió al juzgado el atestado por los daños causados en señalización y balcones.
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