La mejora salarial de los empleados municipales de Cáceres ya es oficial

El acuerdo para mejorar las condiciones socioeconómicas de los empleados públicos del Ayuntamiento de Cáceres y del organismo autónomo Imas ya tiene publicación oficial. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha recogido este lunes el texto aprobado por el Pleno municipal el pasado 29 de mayo, en el que se incluyen medidas sobre carrera profesional, ayudas sociales y pagas extraordinarias.

El documento supone la formalización administrativa de un acuerdo que afecta al personal municipal y que llega tras meses de negociación. El texto publicado recoge que fue suscrito en abril por el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, y el representante de CSIF, Francisco Javier Santano, aunque en sus cláusulas también se indica que el acuerdo ha sido negociado con las centrales sindicales CSIF, CCOO y FSP-UGT.

Carrera profesional

Uno de los principales puntos del acuerdo es la carrera profesional. Según el documento publicado en el BOP, el Ayuntamiento abonará en diciembre de 2026, en un solo pago, el 100% de la carrera profesional correspondiente a este año para los niveles I, II y III, según el nivel que tenga reconocido cada empleado público.

La principal novedad llegará a partir de enero de 2027, cuando el abono de esos niveles pasará a hacerse prorrateado por meses naturales. En los mismos términos se implantará también el 100% del nivel IV para aquellos trabajadores que cumplan los requisitos establecidos.

El acuerdo recoge que el desarrollo profesional de la plantilla municipal se considera un elemento esencial para la retención del talento, la cualificación continua y la mejora de los servicios públicos.

Ayudas sociales

El texto oficial también modifica las condiciones de las ayudas sociales. El límite máximo anual por trabajador pasará de 400 a 600 euros, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Estas ayudas están destinadas a cubrir determinados gastos de carácter social, aunque el acuerdo especifica que las ayudas al estudio permanecerán inalterables.

Pagas extraordinarias

Otra de las medidas incluidas es la recuperación de las pagas extraordinarias completas para los empleados municipales que todavía tenían reducidas estas cuantías como consecuencia del Real Decreto Ley 20/2012, aprobado durante la etapa de restricciones presupuestarias.

La recuperación se aplicará a partir de la paga extraordinaria de junio de 2026. El acuerdo se ampara en la Ley de Función Pública de Extremadura, que establece que las pagas extraordinarias de los funcionarios públicos serán dos al año y deberán incluir una mensualidad de retribuciones básicas y la totalidad de las retribuciones complementarias previstas.

Acuerdo definitivo

El anuncio publicado en el BOP señala además que el acuerdo es definitivo y agota la vía administrativa. Contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

Con esta publicación, el pacto laboral queda incorporado al marco oficial del Ayuntamiento de Cáceres. El objetivo, según recoge el propio texto, es mejorar las condiciones económicas y sociales de los empleados públicos municipales después de años marcados por restricciones presupuestarias y por las consecuencias de anteriores crisis económicas y de la pandemia.