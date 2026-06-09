León XIV en España
El obispo Pulido califica la visita del Papa León XIV a Madrid como una experiencia "muy intensa" y "espectacular"
El obispo de Coria-Cáceres considera que el encuentro del Papa con los obispos animó a impulsar una Iglesia más dinámica y cercana, desprendiéndose de lastres.
El obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, ha valorado de forma muy positiva la primera etapa del viaje apostólico del papa León XIV a España, desarrollada en Madrid, y ha destacado tanto la multitudinaria participación de fieles como los mensajes de renovación, comunión y esperanza lanzados por el Pontífice durante estos días.
En un mensaje dirigido a los diocesanos desde la sede de la Conferencia Episcopal Española, en Añastro, el prelado calificó esta primera fase de la visita papal como una experiencia "muy intensa", en la que, según señaló, "el Santo Padre nos ha confirmado en la fe, nos ha confirmado en la comunión dentro de la Iglesia y también nos ha animado a seguir adelante".
Pulido puso el acento en la respuesta de los fieles a los distintos actos celebrados en la capital española, algunos de los cuales definió como "momentos espectaculares". En este sentido, destacó la gran afluencia de participantes y el ambiente vivido durante las celebraciones, que, a su juicio, reflejan el deseo de la Iglesia de seguir avanzando unida.
"Ha habido una cantidad de gente impresionante que a todos nos lleva para adelante", afirmó el obispo, quien consideró que estos encuentros han permitido constatar que "estamos caminando juntos".
León XIV, con Cáceres
Entre los actos más destacados de la visita, el prelado se refirió a la celebración de la Eucaristía del Corpus Christi en la plaza de Cibeles, que congregó a miles de personas y en la que participaron numerosos sacerdotes y cerca de 500 fieles procedentes de la diócesis de Coria-Cáceres, tanto jóvenes como adultos.
Asimismo, resaltó la vigilia celebrada con los jóvenes durante la estancia del Pontífice en Madrid, un encuentro que calificó como "muy impresionante" por la participación y el clima de oración vivido.
Uno de los momentos más relevantes para la Iglesia española fue el encuentro que León XIV mantuvo con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Según explicó Mons. Pulido, el Papa animó a los pastores a impulsar una Iglesia más dinámica y cercana, desprendiéndose de aquello que dificulta su misión evangelizadora.
En concreto, el Pontífice invitó a dejar atrás aquello "que no nos sirve para caminar juntos" y también las "estructuras y pesos que se convierten en lastre", apostando por una Iglesia capaz de avanzar con mayor agilidad para responder a los desafíos de la sociedad actual.
Continuar caminando juntos
El obispo cacereño también quiso subrayar la acogida que está recibiendo León XIV durante su visita a España. En referencia a uno de los actos multitudinarios celebrados en Madrid, aseguró que fue "realmente asombroso la cantidad de gente y de entusiasmo" que pudo contemplarse entre los asistentes.
Finalmente, Jesús Pulido hizo un llamamiento a seguir fortaleciendo la corresponsabilidad dentro de la Iglesia y la implicación de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. En este sentido, insistió en la importancia de continuar "caminando en medio de la realidad todos juntos", reforzando especialmente los órganos de participación y los distintos organismos pastorales.
Con estas declaraciones, el obispo de Coria-Cáceres mostró su satisfacción por el desarrollo de los primeros días del viaje apostólico de León XIV y por el impulso pastoral que, según destacó, está dejando entre los fieles y las comunidades cristianas de todo el país.
Tras su paso por Madrid, la siguiente parada del Pontífice será Barcelona, donde continuará una visita que está movilizando a miles de creyentes y que busca reforzar el mensaje de unidad y esperanza de la Iglesia.
- El barrio de Cáceres donde todos quieren vivir ahora: pisos caros, vida cómoda y una demanda que no deja de crecer
- El 56 cumpleaños de Andrés Barriga en Cáceres, el portero que encontró una segunda vida tras cerrar su autoescuela
- Malestar entre los usuarios de la cafetería de Agricultura en Cáceres porque solo permite la entrada a personal de la Consejería
- 690 metros cuadrados de carpa en la plaza Mayor: Jato calienta motores para un fin de semana de llenazo en Cáceres
- La transformación de la plaza Marrón y Camino Llano, inminente: así será su reforma en Cáceres
- JATO desborda Cáceres y 'nos obliga a repensar su futuro
- Portugal vuelve a poner negro sobre blanco la autovía a Monfortinho y Cáceres: la declara 'prioridad
- La rehabilitación del Palacio de Abrantes en Cáceres destapa su pasado oculto del siglo XVI