El obispo Pulido califica la visita del Papa León XIV a Madrid como una experiencia "muy intensa" y "espectacular"

El obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, ha valorado de forma muy positiva la primera etapa del viaje apostólico del papa León XIV a España, desarrollada en Madrid, y ha destacado tanto la multitudinaria participación de fieles como los mensajes de renovación, comunión y esperanza lanzados por el Pontífice durante estos días.

En un mensaje dirigido a los diocesanos desde la sede de la Conferencia Episcopal Española, en Añastro, el prelado calificó esta primera fase de la visita papal como una experiencia "muy intensa", en la que, según señaló, "el Santo Padre nos ha confirmado en la fe, nos ha confirmado en la comunión dentro de la Iglesia y también nos ha animado a seguir adelante".

Pulido puso el acento en la respuesta de los fieles a los distintos actos celebrados en la capital española, algunos de los cuales definió como "momentos espectaculares". En este sentido, destacó la gran afluencia de participantes y el ambiente vivido durante las celebraciones, que, a su juicio, reflejan el deseo de la Iglesia de seguir avanzando unida.

"Ha habido una cantidad de gente impresionante que a todos nos lleva para adelante", afirmó el obispo, quien consideró que estos encuentros han permitido constatar que "estamos caminando juntos".

León XIV, con Cáceres

Entre los actos más destacados de la visita, el prelado se refirió a la celebración de la Eucaristía del Corpus Christi en la plaza de Cibeles, que congregó a miles de personas y en la que participaron numerosos sacerdotes y cerca de 500 fieles procedentes de la diócesis de Coria-Cáceres, tanto jóvenes como adultos.

Asimismo, resaltó la vigilia celebrada con los jóvenes durante la estancia del Pontífice en Madrid, un encuentro que calificó como "muy impresionante" por la participación y el clima de oración vivido.

Uno de los momentos más relevantes para la Iglesia española fue el encuentro que León XIV mantuvo con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Según explicó Mons. Pulido, el Papa animó a los pastores a impulsar una Iglesia más dinámica y cercana, desprendiéndose de aquello que dificulta su misión evangelizadora.

En concreto, el Pontífice invitó a dejar atrás aquello "que no nos sirve para caminar juntos" y también las "estructuras y pesos que se convierten en lastre", apostando por una Iglesia capaz de avanzar con mayor agilidad para responder a los desafíos de la sociedad actual.

Continuar caminando juntos

El obispo cacereño también quiso subrayar la acogida que está recibiendo León XIV durante su visita a España. En referencia a uno de los actos multitudinarios celebrados en Madrid, aseguró que fue "realmente asombroso la cantidad de gente y de entusiasmo" que pudo contemplarse entre los asistentes.

Mons. Jesús Pulido y Mons. Ciriaco Benavente, antes de subir al tren hacia Barcelona. / Jaime Villalta

Finalmente, Jesús Pulido hizo un llamamiento a seguir fortaleciendo la corresponsabilidad dentro de la Iglesia y la implicación de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. En este sentido, insistió en la importancia de continuar "caminando en medio de la realidad todos juntos", reforzando especialmente los órganos de participación y los distintos organismos pastorales.

Con estas declaraciones, el obispo de Coria-Cáceres mostró su satisfacción por el desarrollo de los primeros días del viaje apostólico de León XIV y por el impulso pastoral que, según destacó, está dejando entre los fieles y las comunidades cristianas de todo el país.

Tras su paso por Madrid, la siguiente parada del Pontífice será Barcelona, donde continuará una visita que está movilizando a miles de creyentes y que busca reforzar el mensaje de unidad y esperanza de la Iglesia.