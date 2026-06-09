Un "pique entre vecinos" termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en Las 300 de Cáceres

Un incendio declarado el pasado sábado en el portal de un bloque de viviendas de la barriada de Las 300 de Cáceres provocó un importante susto a una mujer mayor, que quedó atrapada en el interior de su casa al encontrarse las llamas en la entrada de la vivienda. El suceso se ha producido en la calle El Redoble, número 4 (en las inmediaciones de la avenida de la Bondad) y, aunque no revistió consecuencias graves, obligó a intervenir a los bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres y a los servicios de emergencia.

Según ha podido saber este diario, el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres (Sepei) recibió el aviso a las 17.43 horas. En un primer momento, la alerta indicaba que el fuego se había originado en el interior de la vivienda de la mujer afectada, por lo que los bomberos se desplazaron con rapidez hasta el inmueble.

Al llegar, sin embargo, comprobaron que el incendio no estaba dentro de la casa, sino en el portal del edificio. La mujer, que reside en el bajo, había abierto la puerta de su vivienda y se había encontrado directamente con las llamas, por lo que volvió a refugiarse en el interior sin poder salir por sus propios medios y atrapada por las llamas.

Una sillita de bebé en el portal

Todo apunta a que el origen del fuego estaría en una sillita de coche para bebés que otro residente había dejado en el portal. Según las primeras informaciones recabadas, el incendio se habría producido en el contexto de un "pique entre vecinos, después de que una persona prendiera fuego a la sillita.

La rápida actuación de los bomberos permitió sofocar las llamas en apenas unos minutos y evacuar a la mujer al exterior, donde fue atendida por los equipos de emergencia. Fuentes del Sepei indicaron que la afectada presentaba síntomas de inhalación de humo y un cuadro de ansiedad tras el susto vivido.

Ventilación y retirada de restos

La intervención de los bomberos duró alrededor de 40 minutos. Además de apagar el fuego, los efectivos retiraron los restos del material quemado y ventilaron tanto el portal como la vivienda de la mujer afectada, que había quedado invadida por el humo.

Tras el suceso, familiares de la afectada difundieron en redes sociales mensajes de agradecimiento al Sepei y a los servicios de emergencia por la rapidez de la intervención y por la atención prestada a la mujer.