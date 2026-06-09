Premio Margarita Nelken 2026 para María José Pulido en Extremadura por su defensa de los derechos de las mujeres desde Cáceres

La secretaria general en funciones del PSOE de la provincia de Cáceres, María José Pulido Pérez, ha recibido este sábado en Mérida el Premio a la Igualdad Margarita Nelken 2026, un reconocimiento que concede Juventudes Socialistas de Extremadura a mujeres cuya trayectoria vital, profesional y social ha contribuido, según la organización, a avanzar hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria.

Los premios, impulsados por la organización juvenil socialista, buscan ser un espacio de encuentro, reflexión y reconocimiento en torno a la igualdad entre mujeres y hombres. Esta nueva edición se ha celebrado bajo el lema "Futuro e Igualdad" y ha centrado parte de su contenido en los principales desafíos que afronta el feminismo en la actualidad.

El galardón lleva el nombre de Margarita Nelken, una de las figuras históricas del feminismo y del socialismo español. En esta edición, Juventudes Socialistas de Extremadura ha reconocido en María José Pulido una trayectoria marcada por el compromiso feminista, la defensa de los derechos de las mujeres y la reivindicación de una igualdad real y efectiva.

Durante su intervención, Pulido ha agradecido a Juventudes Socialistas de Extremadura la concesión del premio y ha señalado que "es un honor recibirlo junto a grandes mujeres y en un contexto en el que también se homenajea a Guillermo Fernández Vara".

La galardonada ha subrayado además el carácter colectivo de los avances logrados por el movimiento feminista. "Mi activismo tiene más que ver con el compromiso colectivo que con el trabajo individual. Por eso me gustaría compartir este premio, aunque sea de manera simbólica, con tantas compañeras con las que día a día pretendemos mantener viva la lucha de las mujeres por una sociedad más justa e igualitaria", ha afirmado.

El papel de las mujeres organizadas

Pulido ha querido extender el reconocimiento a distintas mujeres y colectivos con los que ha compartido militancia y activismo. En concreto, ha citado a las compañeras de la Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres, a la Asociación Feminista LIS y a las mujeres que, desde el Partido Socialista, trabajan para que la agenda feminista siga presente en las decisiones políticas y sociales.

Desde Juventudes Socialistas de Extremadura han destacado que Pulido representa, a su juicio, a "toda una generación de mujeres" que ha contribuido a construir una sociedad más libre e igualitaria, muchas veces desde espacios discretos y lejos de los focos públicos.

La organización ha señalado también que, en un momento en el que algunos sectores cuestionan avances que parecían consolidados, el reconocimiento a referentes feministas cobra una dimensión especial. En ese sentido, ha defendido que la igualdad "nunca ha sido un regalo, sino una conquista colectiva fruto del esfuerzo de generaciones de mujeres comprometidas con transformar la sociedad".

Con los Premios a la Igualdad Margarita Nelken, Juventudes Socialistas de Extremadura ha reafirmado su compromiso con el feminismo como herramienta para construir una Extremadura y una España más justas, libres e igualitarias.

La organización ha enmarcado este reconocimiento en la reivindicación de valores como la igualdad, la justicia social y la defensa de los derechos de las mujeres, principios que vincula a la trayectoria histórica del PSOE y a los retos que, según ha señalado, siguen abiertos en materia de igualdad.

La entrega del premio a María José Pulido ha servido así para reconocer una trayectoria política y social, pero también para situar el debate feminista en el presente: entre la memoria de quienes abrieron camino, la defensa de los derechos conquistados y la necesidad de mantener viva una agenda de igualdad para las nuevas generaciones.