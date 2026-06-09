El promotor de CCGreen asegura que Cáceres sigue en la carrera por el centro de datos: "Queremos empezar lo antes posible"

Cáceres sigue dentro del mapa de los grandes centros de datos vinculados a la inteligencia artificial, aunque Badajoz haya tomado ventaja en la tramitación por una razón concreta: el suelo industrial. Así lo explicó este lunes Santiago Rodríguez, directivo de Nostrum Group, durante su intervención en un acto del Club Sénior de Extremadura celebrado en la Cámara de Comercio de Cáceres, donde también participaron el alcalde, Rafa Mateos, y la presidenta de la asociación empresarial de Capellanías, Emilia Casado.

Rodríguez defendió que el proyecto de Cáceres no se ha caído, sino que sigue condicionado por el desarrollo del suelo en Capellanías. "Que sepáis oficialmente que tenemos 50 megavatios concedidos y que queremos empezar lo antes posible", afirmó el directivo, que señaló además que el arranque del centro de datos de Badajoz puede servir también para impulsar el proyecto cacereño.

El promotor reconoció que Badajoz va por delante porque dispone de suelo industrial finalista, ya desarrollado, lo que ha permitido avanzar antes en la ingeniería del proyecto. En Cáceres, en cambio, la clave está en culminar la disponibilidad del suelo necesario. Aun así, Rodríguez subrayó que la capital cacereña presenta una ventaja desde el punto de vista técnico: la conexión eléctrica sería más sencilla que en Badajoz una vez que el suelo esté preparado.

Más asistentes

También participaron en la exposición el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez; Cecilio Venegas, presidente del Club Sénior; Fernando López y Marcelo Muriel, directivos de la asociación; o Julián Mora, presidente de la asociación Pensando Extremadura. También había representantes políticos como el diputado Manuel Martín o Víctor del Moral, secretario general de Desarrollo del Territorio; Belén Fernández y Alberto Serna (PSOE de Cáceres) y Eduardo Gutiérrez (Vox).

Gabriel Álvarez fue el encargado de abrir el acto en el que se presentaron los grandes proyectos de la región y reclamó al alcalde que ponga en marcha las reclamaciones para que Cáceres cuente también con una gran plataforma logística.

Un proyecto que "se adelantó" a la IA

El directivo de Nostrum Group recordó que la iniciativa nació en Cáceres con una propuesta que, según dijo, fue "muy ambiciosa desde el principio". Explicó que el proyecto incorporaba ya refrigeración líquida cuando todavía no era habitual en este tipo de infraestructuras, una tecnología que ahora se ha convertido en estándar para los centros de datos ligados a la inteligencia artificial.

"Fue probablemente el primer proyecto europeo que se adelantó a lo que iba a venir de la computación en la nube y la inteligencia artificial", señaló Rodríguez. En su intervención insistió en que los centros de datos ya no deben entenderse como simples naves para almacenar información, sino como infraestructuras energéticas y tecnológicas sobre las que se está construyendo la nueva economía digital.

"Esto no es una industria, aunque provoca una revolución industrial. Esto es una infraestructura", resumió. Para explicarlo, comparó estos proyectos con una autopista, un puerto o un aeropuerto: su importancia no se mide únicamente por el empleo directo que generan, sino por la actividad económica que permiten desarrollar alrededor.

Capellanías como punto de partida

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, enmarcó este debate en la necesidad de que la ciudad deje de quedar al margen de los grandes desarrollos industriales de Extremadura. El regidor defendió que Cáceres ha estado durante años "en el limbo" mientras otros municipios de la región desarrollaban nodos industriales, y ha situado la ampliación de Capellanías como una de las principales oportunidades para revertir esa situación.

Mateos afirmó que el Ayuntamiento dispone ya del 85% del suelo industrial firmado y escriturado y que el 15% restante se obtendrá mediante expropiación una vez delimitada la unidad de actuación. El objetivo es alcanzar el 100% para ponerlo a disposición y avanzar en la urbanización de Capellanías.

Mateos también recordó la inversión de un millón de euros para modernizar el polígono actual de Capellanías, con actuaciones vinculadas al asfaltado, la seguridad y la mejora de infraestructuras. "No nos van a ver haciendo fotos con maquetas. No nos van a ver poniendo primeras piedras que no sean reales, sino con las máquinas trabajando en el terreno", incidió.

Los empresarios piden unidad

Desde el tejido empresarial, la presidenta de la asociación del polígono industrial de Capellanías, Emilia Casado, reclamó que la creación del nuevo suelo industrial sea un proyecto "estratégico y prioritario" para toda la ciudad, no solo para las empresas instaladas actualmente en la zona.

Casado defendió que sin suelo industrial no llegan empresas, inversiones ni empleo, y ha advertido de que Cáceres se encuentra ante un momento decisivo para entrar en el mapa de las grandes inversiones tecnológicas e industriales del país. "Por primera vez en décadas, Cáceres puede situarse en el mapa de las grandes inversiones tecnológicas e industriales", señaló.

Casado también reclamó mejoras en infraestructuras básicas del polígono, como saneamiento, accesos, asfaltado, señalización, seguridad y energía. Además, defendió la necesidad de avanzar en la autovía entre Cáceres y Badajoz y de garantizar que la ciudad no quede fuera de los grandes corredores logísticos del futuro.

"Durante años hemos hablado de oportunidades. Hoy podemos hablar de proyectos reales, inversiones reales y futuro", indicó Casado, que cerró su intervención con un llamamiento a la unidad institucional y empresarial. "El momento es ahora", concluyó.