El pueblo a un paso de Cáceres que busca nuevo agente para reforzar la seguridad

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha dado publicidad a la convocatoria para cubrir una plaza de agente de la Policía Local mediante el sistema de movilidad y por concurso de méritos. El anuncio ha aparecido publicado este lunes, 8 de junio, en el Diario Oficial de Extremadura, después de que las bases fueran aprobadas por resolución de Alcaldía el pasado 29 de mayo.

Plazo de solicitudes

El proceso abrirá un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes, que empezará a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Durante ese periodo, el expediente podrá consultarse en las dependencias municipales para que las personas interesadas puedan formular las alegaciones que consideren oportunas.

El Ayuntamiento también ha indicado que el expediente estará disponible en la sede electrónica municipal, donde podrán seguirse los trámites vinculados a esta convocatoria.

Bases ya publicadas

Las bases completas que regularán la provisión de esta plaza han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 102, de fecha 2 de junio de 2026.

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria, cuando procedan conforme a las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y en el tablón de anuncios municipal. El anuncio está firmado por el alcalde, Alfredo Aguilera Alcántara.