La gran reforma de Virgen de la Montaña de Cáceres avanza con una única empresa interesada

La transformación de la avenida Virgen de la Montaña ya tiene empresa interesada. Viales y Obras Públicas, firma que también está ejecutando una parte de la Ronda Sureste, ha sido la única compañía que se ha presentado a la licitación de una de las reformas urbanas más relevantes previstas en Cáceres para los próximos años.

El contrato cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La actuación, incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) "Cáceres, la ciudad que queremos" y cofinanciada por la Unión Europea a través de fondos Feder, supondrá un cambio profundo en una de las avenidas más reconocibles del centro de la ciudad.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha explicado que la mesa de contratación se ha reunido ya para analizar la documentación presentada y que, según le han trasladado los servicios técnicos, la empresa cuenta con solvencia acreditada. El siguiente paso será la apertura de la oferta económica, previsiblemente esta misma semana.

Fotogalería | Este es el estado de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres / Carlos Gil

"Se reunió la mesa la semana pasada. Se ha presentado una empresa que según me han trasladado los servicios técnicos tiene solvencia más que acreditada", ha señalado Mateos. Si la oferta económica cumple con los requisitos previstos en el pliego, se elevará la correspondiente propuesta de adjudicación. Esto último se decidirá en la reunión que se celebrará el próximo 10 de junio.

Una obra clave

La reforma de Virgen de la Montaña supondrá el principio del fin de la avenida tal y como se conoce hoy. El proyecto plantea una nueva distribución de carriles, sentidos de circulación, aparcamientos, zonas de carga y descarga, contenedores, espacios estanciales y zonas peatonales. También incluye la renovación de servicios municipales bajo tierra.

Uno de los cambios más relevantes será la desaparición del paseo central y la ampliación del espacio peatonal hacia la acera del CEIP Prácticas, una decisión que ha generado debate entre los vecinos y usuarios de la avenida. La actuación reducirá el protagonismo del vehículo privado y dará más espacio al peatón.

Carlos Gil

En el margen de los pares, la acera alcanzará los 14 metros, lo que permitirá crear zonas estanciales y ordenar con mayor seguridad el uso de terrazas. En el lado de los impares, el acerado será de unos cuatro metros. La reforma también reorganizará los aparcamientos, que pasarán a estar en línea.

León Leal será peatonal

La intervención contempla además la peatonalización de la calle León Leal, desde el cruce con Virgen de la Montaña hasta la calle Virgen del Pilar. También se eliminarán algunos giros frente a la Subdelegación del Gobierno y en el entorno de León Leal y Periodista Sánchez Asensio para reforzar la continuidad peatonal.

La obra incluirá ciclocarriles para bicicletas y vehículos de movilidad personal, nuevos aparcabicis, reubicación de contenedores, renovación de la red de saneamiento y abastecimiento, nuevas farolas, semáforos adaptados, red de riego, jardineras, alcorques con vegetación, drenaje sostenible y sensores ambientales.

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres / E. P.

Si la tramitación avanza según lo previsto, Virgen de la Montaña quedará más cerca de una remodelación profunda que cambiará la movilidad, la imagen y el uso diario de una de las vías más céntricas de Cáceres.