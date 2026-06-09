SOS por la cafetería de Agricultura en Cáceres: los funcionarios convocan un paro para que reabra al público

Los funcionarios de la Junta de Extremadura que trabajan en la Consejería de Agricultura en Cáceres han decidido dar un paso más en apoyo a la cafetería del edificio, situada en el Arroyo de Valhondo. Según ha sabido este periódico, han convocado un paro este jueves, 11 de junio, a las 12.30 horas, junto a la puerta de la Administración, para reclamar una solución a la situación que atraviesa el establecimiento.

La cafetería permanece desde el pasado mes de febrero con el acceso restringido a su personal funcionarial, a la espera de que se acometan unas obras para habilitar una entrada independiente. Hasta entonces, el público general no puede acceder al establecimiento, una medida que ha generado malestar entre usuarios habituales y que ahora moviliza a trabajadores del propio departamento.

El problema de fondo está en el acceso actual a la cafetería. Las personas ajenas a la Consejería que quieren acudir al establecimiento deben pasar por dependencias administrativas del edificio. Por este motivo, la Junta de Extremadura mantiene la situación actual mientras se licita de nuevo el contrato de concesión y se ejecutan los trabajos necesarios para dotar al local de una puerta directa desde el exterior.

Cartel de la concentración / Cedido

Fuentes de la Administración autonómica ya señalaron que, cuando se licite el servicio, se realizarán obras para habilitar esa nueva entrada independiente, con el objetivo de que los clientes externos no tengan que atravesar las dependencias de la Consejería. La reapertura al público general, por tanto, no será inmediata y queda vinculada tanto a la nueva adjudicación como a la actuación prevista en el inmueble.

Un menú asequible

La restricción de acceso ha provocado quejas entre antiguos clientes habituales, que han difundido un escrito bajo el lema 'Salvemos la cafetería de Agricultura de Cáceres'. En él defienden la continuidad de un servicio que, durante años, ha sido utilizado no solo por empleados de la Junta, sino también por trabajadores de otros centros y organismos próximos, como el centro penitenciario, el CCMI, la residencia asistida, el Hospital Universitario, la Universidad de Extremadura y distintas empresas de la zona.

Los usuarios afectados destacan la calidad del servicio, los precios del menú y el papel de la cafetería como punto de encuentro en un entorno con numerosos equipamientos públicos. También lamentan que se haya dejado sin servicio a personas que acudían a diario para desayunar o comer por cercanía, precio y oferta.

La cafetería era conocida entre su clientela por ofrecer uno de los menús más completos y económicos de la ciudad. Además, cuenta con servicio a domicilio. Por ocho euros, los clientes podían elegir entre tres primeros y tres segundos platos, con bebida, pan y postre incluidos. Por 2,5 euros más, el menú se entregaba en casa, una opción especialmente demandada por trabajadores y personas mayores.

Reapertura aplazada

La situación ha tenido varios giros en los últimos días. Primero, la dirección del negocio comunicó en redes sociales que las personas que se habían apuntado para poder acceder a la cafetería podrían volver a hacerlo próximamente, aunque sin concretar una fecha exacta. Sin embargo, la Junta de Extremadura aclaró después que la reapertura al público general quedaba aplazada hasta que se resolviera la nueva licitación y se acometiera la obra de la puerta independiente.

Mientras tanto, antiguos clientes y ahora también trabajadores de la Consejería reclaman una salida que permita mantener la actividad del establecimiento y recuperar el acceso de los usuarios externos. La convocatoria de este jueves pretende visibilizar ese apoyo y pedir que se agilice una solución.