Memoria Histórica y Democrática
Abogados Cristianos eleva la presión contra la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres
La Fundación Española de Abogados Cristianos se personará en caso de que la retirada del monumento llegue a los tribunales
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que se personará junto al Ayuntamiento de Cáceres en caso de que la retirada de la Cruz de los Caídos de la Plaza de América, que el Gobierno central ha instado a ejecutar, llegue a los tribunales; al tiempo que ha ofrecido al consistorio su apoyo jurídico para recurrir la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que ordena eliminar este monumento en un plazo de tres meses.
Respaldo legal
La organización ha remitido un escrito al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y al Ayuntamiento para trasladarles su respaldo legal y poner a su disposición a su equipo de abogados con el objetivo de impugnar la resolución dictada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Abogados Cristianos considera que la inclusión de la cruz en el catálogo de vestigios contrarios a la memoria democrática responde a una decisión "arbitraria" y sostiene que supone una "persecución ideológica contra los símbolos cristianos".
Asimismo, la fundación ha avanzado que, si el Ejecutivo promueve un procedimiento contencioso-administrativo para imponer el “derribo forzoso del monumento”, comparecerá en la causa como “parte codemandada junto al Ayuntamiento” para defender su permanencia.
Jurisprudencia
La organización recuerda que existe jurisprudencia que reconoce que “una cruz latina sin elementos de exaltación política constituye un símbolo religioso y forma parte del patrimonio histórico y urbano de numerosas ciudades españolas”.
En este sentido, advierte de que la retirada de la Cruz de los Caídos ocasionaría un “perjuicio irreparable” desde el punto de vista patrimonial, histórico, estético y moral para la ciudad de Cáceres y para quienes consideran el monumento parte de su identidad colectiva.
La presidenta de la fundación, Polonia Castellanos, ha criticado la actuación del Gobierno y ha asegurado que los “ataques” a símbolos cristianos “coinciden con momentos de especial presión política” para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La controversia surge después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática requiriera al Ayuntamiento de Cáceres la retirada de la Cruz de los Caídos de la Plaza de América al considerarla un vestigio contrario a la Ley de Memoria Democrática, concediendo para ello un plazo de tres meses.
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