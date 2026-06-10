Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Memoria Histórica y Democrática

Abogados Cristianos eleva la presión contra la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres

La Fundación Española de Abogados Cristianos se personará en caso de que la retirada del monumento llegue a los tribunales

Abogados Cristianos se suma al pulso por la Cruz de Cáceres.

Abogados Cristianos se suma al pulso por la Cruz de Cáceres. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que se personará junto al Ayuntamiento de Cáceres en caso de que la retirada de la Cruz de los Caídos de la Plaza de América, que el Gobierno central ha instado a ejecutar, llegue a los tribunales; al tiempo que ha ofrecido al consistorio su apoyo jurídico para recurrir la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que ordena eliminar este monumento en un plazo de tres meses.

Respaldo legal

La organización ha remitido un escrito al alcalde de CáceresRafael Mateos, y al Ayuntamiento para trasladarles su respaldo legal y poner a su disposición a su equipo de abogados con el objetivo de impugnar la resolución dictada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Abogados Cristianos considera que la inclusión de la cruz en el catálogo de vestigios contrarios a la memoria democrática responde a una decisión "arbitraria" y sostiene que supone una "persecución ideológica contra los símbolos cristianos".

Asimismo, la fundación ha avanzado que, si el Ejecutivo promueve un procedimiento contencioso-administrativo para imponer el “derribo forzoso del monumento”, comparecerá en la causa como “parte codemandada junto al Ayuntamiento” para defender su permanencia.

Jurisprudencia

La organización recuerda que existe jurisprudencia que reconoce que “una cruz latina sin elementos de exaltación política constituye un símbolo religioso y forma parte del patrimonio histórico y urbano de numerosas ciudades españolas”.

En este sentido, advierte de que la retirada de la Cruz de los Caídos ocasionaría un “perjuicio irreparable” desde el punto de vista patrimonial, histórico, estético y moral para la ciudad de Cáceres y para quienes consideran el monumento parte de su identidad colectiva.

La presidenta de la fundación, Polonia Castellanos, ha criticado la actuación del Gobierno y ha asegurado que los “ataques” a símbolos cristianos “coinciden con momentos de especial presión política” para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Noticias relacionadas y más

La controversia surge después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática requiriera al Ayuntamiento de Cáceres la retirada de la Cruz de los Caídos de la Plaza de América al considerarla un vestigio contrario a la Ley de Memoria Democrática, concediendo para ello un plazo de tres meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio de Cáceres donde todos quieren vivir ahora: pisos caros, vida cómoda y una demanda que no deja de crecer
  2. El 56 cumpleaños de Andrés Barriga en Cáceres, el portero que encontró una segunda vida tras cerrar su autoescuela
  3. Malestar entre los usuarios de la cafetería de Agricultura en Cáceres porque solo permite la entrada a personal de la Consejería
  4. 690 metros cuadrados de carpa en la plaza Mayor: Jato calienta motores para un fin de semana de llenazo en Cáceres
  5. La transformación de la plaza Marrón y Camino Llano, inminente: así será su reforma en Cáceres
  6. JATO desborda Cáceres y 'nos obliga a repensar su futuro
  7. Portugal vuelve a poner negro sobre blanco la autovía a Monfortinho y Cáceres: la declara 'prioridad
  8. La rehabilitación del Palacio de Abrantes en Cáceres destapa su pasado oculto del siglo XVI

¿Quieres ir al Acho Fest de Cáceres? Esta es toda la programación

¿Quieres ir al Acho Fest de Cáceres? Esta es toda la programación

Cáceres volverá a llenar de orgullo la plaza Mayor: una marcha desde Cánovas y una gran fiesta

Cáceres volverá a llenar de orgullo la plaza Mayor: una marcha desde Cánovas y una gran fiesta

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "El Santo Padre en el Parlamento nos recuerda lo que somos como aspiración"

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "El Santo Padre en el Parlamento nos recuerda lo que somos como aspiración"

Abogados Cristianos eleva la presión contra la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres

De 'Son de amores' a su carrera en solitario: Andy Morales actuará en Cáceres este verano

De 'Son de amores' a su carrera en solitario: Andy Morales actuará en Cáceres este verano

Un experto en plantas se rinde ante Cáceres tras su visita: "Siempre lo he tenido como una zona de paso y ahora quiero repetir"

Un experto en plantas se rinde ante Cáceres tras su visita: "Siempre lo he tenido como una zona de paso y ahora quiero repetir"

Cáceres abre la puerta a dar uso comercial y laboral a sótanos y semisótanos

Cáceres abre la puerta a dar uso comercial y laboral a sótanos y semisótanos

"Como una final en el Bernabéu": el entusiasmo de los fieles de Coria-Cáceres acompaña al Papa León XIV en su viaje por España

Tracking Pixel Contents