La Autovía de la Esperanza entre Cáceres y Portugal presiona para que las obras arranquen en 2026

La reivindicación de la conocida como Autovía de la Esperanza vuelve a ganar impulso. La Alianza Territorial Europea (ATE) Norte de Extremadura-Beira Baixa ha fijado como principal objetivo lograr que las obras de la futura conexión internacional entre la EX-A1 y la IC31 portuguesa sean licitadas antes de que termine 2026, una infraestructura considerada estratégica para conectar Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura.

La entidad mantiene una estrategia basada en dos pilares: diálogo institucional y presión política. Su portavoz, Francisco Martín, ha insistido en que la reivindicación "no va de partidos políticos", sino de responder a una demanda histórica de más de dos décadas para mejorar la conectividad transfronteriza y generar nuevas oportunidades económicas en ambos lados de la frontera.

La organización reclama que los responsables políticos de Mérida, Madrid y Lisboa aparquen la confrontación y trabajen conjuntamente en una infraestructura que consideran clave para impulsar la creación de riqueza, el empleo, el turismo y la lucha contra la despoblación.

La hoja de ruta marcada por la plataforma pasa por que la licitación de las obras de la EX-A1 en Extremadura se produzca a finales de este año y que, durante el segundo semestre de 2026, salga también a concurso el primer tramo de la IC31 portuguesa, entre Alcaíns e Idanha-a-Nova, con una longitud de 32 kilómetros.

Presupuesto para 2026 y 2027

Entre las medidas planteadas figura la exigencia de que la infraestructura disponga de una consignación presupuestaria suficiente en las cuentas públicas de Extremadura para 2026 y 2027, así como en los presupuestos portugueses del próximo ejercicio.

La petición cobra especial relevancia en Portugal, donde el Gobierno de Luís Montenegro gobierna en minoría y la aprobación de las cuentas depende de acuerdos parlamentarios. Desde la plataforma consideran que el proyecto debe convertirse en una prioridad compartida por los distintos grupos políticos.

El Periódico Extremadura

La ATE sostiene que la futura conexión internacional debe entenderse dentro de una estrategia más amplia para combatir la pérdida de población que afecta a numerosos municipios del norte extremeño y de la Beira Baixa portuguesa.

Por este motivo, la organización está recopilando propuestas concretas de entidades y miembros asociados para trasladarlas posteriormente a los grupos parlamentarios en forma de posibles enmiendas orientadas a combatir la despoblación. El plazo para presentar iniciativas permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio.

"La EX-A1-IC31 es la clave de bóveda de una estrategia 360 para frenar la despoblación", defienden desde la organización.

La plataforma ha intensificado durante los últimos meses su agenda institucional. Según explica Francisco Martín, ya se han mantenido reuniones con el cien por cien de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura.

A ello se suman encuentros con los tres principales grupos de la Asamblea de la República portuguesa: PSD, Chega y Partido Socialista. Además, la organización trabaja para cerrar nuevas reuniones con Iniciativa Liberal y con el Partido Comunista Portugués.

Empresas, logística y turismo

La estrategia también contempla la celebración de dos grandes encuentros ibéricos durante el otoño.

El primero tendría lugar en Lisboa y reuniría a empresas españolas y portuguesas vinculadas a la industria, los servicios y la logística para analizar las oportunidades económicas derivadas de la nueva conexión internacional.

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El segundo se celebraría en Madrid y estaría centrado en el turismo, con especial atención al potencial del eje formado por Madrid, Lisboa y Oporto, que la plataforma considera una de las grandes oportunidades de desarrollo para Extremadura.

La hoja de ruta aprobada recientemente incluye además la celebración de la V Reunión Ibérica de la Alianza Territorial Europea en Plasencia, prevista para el próximo otoño.

Posteriormente se desarrollarán nuevos encuentros en las localidades portuguesas de Idanha-a-Nova y Penamacor, dentro de una agenda que seguirá incorporando medidas conforme avance la reivindicación.

La plataforma considera que el momento actual es decisivo para desbloquear un proyecto que lleva más de 25 años reclamándose y que, a su juicio, puede convertirse en una de las infraestructuras con mayor capacidad transformadora para el norte de Extremadura y el centro de Portugal.