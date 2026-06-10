Cáceres abre ayudas de hasta 4.547 euros para que las pymes vendan más fuera con herramientas digitales

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para que las pequeñas y medianas empresas de la provincia puedan mejorar su presencia exterior a través de herramientas digitales. El anuncio, publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), corresponde al programa Xpande Digital 2026, una línea pensada para impulsar la internacionalización digital de las pymes cacereñas.

La convocatoria está dirigida a empresas de la demarcación territorial de la Cámara de Cáceres que estén dadas de alta en el Censo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El objetivo es facilitarles tanto asesoramiento especializado como apoyo económico para diseñar y poner en marcha estrategias que les permitan abrir mercado más allá de su entorno habitual.

Hasta el 85% del coste

El programa cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027. Según recoge el anuncio oficial, las actuaciones estarán subvencionadas en un 85%, mientras que la empresa beneficiaria deberá prefinanciar inicialmente la inversión.

Edificio de la Cámara de Comercio de Cáceres. / El Periódico

La cuantía total de las ayudas económicas asciende a 27.285 euros, sobre un presupuesto de 32.100 euros para la fase de implantación por parte de las pymes. Cada empresa podrá recibir una ayuda máxima de 4.547,50 euros, calculada sobre un presupuesto máximo elegible de 5.350 euros, que incluye 5.000 euros de coste directo y un 7% adicional en costes indirectos asociados.

Estas ayudas forman parte de un programa con un presupuesto máximo de ejecución de 46.047,30 euros, en el que también se incluyen servicios gratuitos de asesoramiento y seguimiento para las empresas participantes.

Plazo de solicitud

El plazo para presentar solicitudes se abrirá a las 09.00 horas una vez transcurridos cinco días hábiles desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOP. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de agosto de 2026 a las 14.00 horas, aunque podrá cerrarse antes si se agota el presupuesto disponible.

La documentación necesaria y el texto completo de la convocatoria podrán consultarse y descargarse en la sede electrónica de la Cámara de Comercio de Cáceres.