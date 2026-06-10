Cáceres acoge una jornada cultural con literatura, arte contemporáneo y la presentación de la revista ‘Alcántara’

Propuestas diversas para todos los públicos.

Presentación en Cáceres del libro 'Hogar Fútbol', de Gabino Sánchez Llamazares

La Biblioteca Pública de Cáceres acoge este miércoles a las 19.00 horas, la presentación del libro Hogar Fútbol. Historias de exilios, persecuciones, discriminación y fútbol, del escritor extremeño Gabino Sánchez Llamazares, publicado por la editorial La Moderna. El acto contará con la presentación de la periodista Diana Calderita. La obra, que el propio autor define como "no un libro de fútbol, sino de derechos humanos", propone una crónica literaria que recorre más de un siglo de historia a través de relatos marcados por la guerra, el racismo, la homofobia y el exilio. El fútbol aparece como hilo conductor, pero siempre subordinado a las historias humanas que atraviesan el libro. Gabino Sánchez Llamazares (Fuente del Maestre, 1981) es profesor de Economía, escritor y activista. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extremadura, ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito del voluntariado y en organizaciones como Oxfam Intermón y Amnistía Internacional.

Portada del libro 'Hogar fútbol' de Gabino Sánchez Llamazares. / Cedida

Visita comentada en portugués en el Museo Helga de Alvear

El Museo Helga de Alvear de Cáceres organiza este 10 de junio a las 20.00 horas una visita comentada en portugués, una actividad dirigida tanto a público lusófono como a personas interesadas en conocer la colección y las exposiciones desde una perspectiva diferente. Durante el recorrido, los asistentes podrán descubrir algunas de las obras más destacadas del centro, así como el contexto de los artistas y las claves interpretativas de piezas clave de la colección. La actividad, de carácter accesible, tendrá como punto de encuentro la recepción del museo. Esta iniciativa se presenta como una oportunidad para acercarse al arte contemporáneo en un entorno participativo, al tiempo que fomenta el intercambio cultural entre España y Portugal a través del arte y el lenguaje.

Museo Helga de Alvear. / Cedida

Presentación del número 99 de 'Alcántara. Revista de Estudios y Creación'

El Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero acoge este miércoles a las 20.00 horas, la presentación del número 99 de Alcántara. Revista de Estudios y Creación, una de las publicaciones culturales de referencia de la Diputación de Cáceres. El acto contará con la participación de César Rina, director de la revista, junto a Sigrido Vázquez Cienfuegos y Esteban Mira Caballos, que serán los encargados de desgranar los contenidos y principales aportaciones de esta nueva edición. La cita tendrá lugar en la sede del centro, situada en la Plaza de Pereros de Cáceres, y está abierta al público hasta completar aforo. Al finalizar, los asistentes podrán disfrutar de un vino de honor, en un encuentro pensado para lectores, investigadores y amantes de la creación y la divulgación cultural.