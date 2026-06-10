Cáceres acogerá por primera vez una velada de boxeo olímpico en el Foro de los Balbos: "No es un deporte violento"

Cáceres celebrará este sábado su primera velada de boxeo olímpico al aire libre, un evento que reunirá a 14 púgiles extremeños en el emblemático Foro de los Balbos y que se enmarca dentro de la designación de la capital cacereña como Ciudad Europea del Deporte 2026.

La presentación de la cita deportiva tuvo lugar este martes en el edificio consistorial con la participación de la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez; el presidente de la Federación Extremeña de Boxeo, Ivo Tanasse; y el director técnico de la Escuela de Boxeo Ceres, Enrique de Manuel.

Rodríguez destacó que la celebración de esta velada supone un nuevo paso en la estrategia municipal para diversificar la oferta deportiva de la ciudad y dar visibilidad a disciplinas que tradicionalmente han tenido menor presencia en los grandes eventos.

Galería | El Foro de los Balbos será sede de una velada de boxeo en Cáceres / Pablo Parra

"La celebración por primera vez en Cáceres de una velada de boxeo es una muestra más de la apuesta decidida que estamos realizando para que la Ciudad Europea del Deporte en 2026 sea un escaparate de todas las disciplinas deportivas", señaló la edil.

La responsable municipal recordó que durante la presente legislatura se han incorporado por primera vez a la agenda deportiva local competiciones y eventos de modalidades como el bádminton, el 'dragón boat' o el ciclismo de grava, y subrayó que ahora es el turno del boxeo, un deporte con una importante tradición en Extremadura.

Además, animó a los cacereños a asistir a una cita que tendrá entrada gratuita y que permitirá acercar este deporte al gran público en uno de los espacios más representativos del casco histórico de la ciudad. Alrededor del ring se colocarán sillas para ver los combates de una forma más cómoda.

Siete combates y una exhibición infantil

La velada comenzará a las 19.00 horas con una exhibición de boxeo sin contacto protagonizada por deportistas infantiles. Posteriormente se desarrollará el programa competitivo, compuesto por siete combates oficiales en categorías júnior (de 15 a 16 años), joven (17 y 18 años) y élite (mayores de 19).

Inicialmente estaba previsto un número mayor de enfrentamientos, aunque varios de ellos tuvieron que ser suspendidos debido a la proximidad del Campeonato de España, que se celebrará dentro de dos semanas en Badajoz.

Noelia Rodríguez, concejala de Deportes. / Pablo Parra

En total participarán 14 boxeadores procedentes de distintos puntos de Extremadura, entre ellos cuatro deportistas cacereños pertenecientes a la Escuela de Boxeo Ceres. También acudirán púgiles de localidades como Mérida, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Badajoz.

La competición se desarrollará en un ring oficial de 6,40 metros de lado, equipado con todas las medidas reglamentarias de seguridad. Los boxeadores de categorías de formación competirán con casco protector, mientras que los deportistas de categoría élite lo harán sin esta protección, conforme a la normativa federativa.

Un impulso para el boxeo extremeño

El presidente de la Federación Extremeña de Boxeo, Ivo Tanasse, destacó la importancia que tendrá esta cita para la expansión de este deporte en la región y especialmente en la provincia cacereña. Tanasse recordó que el boxeo extremeño atraviesa un momento de crecimiento sostenido, con deportistas que ya han logrado medallas nacionales e incluso títulos internacionales. Según explicó, la federación cuenta actualmente con 20 clubes específicos de boxeo repartidos por la comunidad autónoma.

"Dar esta visibilidad por parte del Ayuntamiento es buenísimo", afirmó el dirigente federativo, quien destacó además el trabajo que realizan entrenadores y clubes para fomentar una práctica deportiva que, según señaló, aporta beneficios físicos, emocionales y psicológicos.

Ivo Tanasse, presidente de la Federación Extremeña de Boxeo. / Pablo Parra

El presidente federativo calificó la celebración de esta primera velada en Cáceres como un "factor de impulso tremendo" para el desarrollo del boxeo en la zona norte de Extremadura y expresó su deseo de que sirva para atraer nuevos practicantes y aficionados.

"El boxeo no es un deporte violento"

Por su parte, el director técnico de la Escuela de Boxeo Ceres, Enrique de Manuel, mostró su satisfacción por poder organizar un evento de estas características en su ciudad natal. "Como cacereño me siento totalmente orgulloso de poder llevar este evento a mi ciudad y a un lugar tan bonito como el Foro de los Balbos", señaló.

De Manuel quiso además romper algunos estereotipos asociados a esta disciplina y reivindicó los valores que transmite este deporte. "El boxeo no es un deporte violento. Tiene reglas, tiene árbitros, tiene jueces y una estructura perfectamente regulada. Es un deporte maravilloso", afirmó.

Enrique de Manuel, director técnico de la Escuela de Boxeo Ceres. / Pablo Parra

Los organizadores esperan una importante afluencia de público en una cita que combinará espectáculo deportivo, promoción del deporte base y divulgación de una disciplina que busca ganar visibilidad en la capital cacereña.