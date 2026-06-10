Cáceres abre la puerta a dar uso comercial y laboral a sótanos y semisótanos

Cáceres quiere sacar del limbo urbanístico a sótanos, semisótanos y locales situados por debajo de la planta baja. El ayuntamiento ha aprobado inicialmente una modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para ampliar los usos admisibles en estas plantas, una regulación que puede tener impacto directo en bajos comerciales, oficinas, actividades económicas, equipamientos y locales que hasta ahora tenían muy limitada su salida al mercado.

La modificación plantea adaptar el planeamiento a la realidad actual de la ciudad y a las nuevas posibilidades técnicas que permiten garantizar condiciones de ventilación, iluminación, seguridad y habitabilidad en espacios que tradicionalmente quedaban relegados a almacenes, garajes, trasteros o cuartos de instalaciones. El documento sostiene que la prohibición de determinados usos en plantas inferiores a la baja deriva únicamente del propio Plan General, mientras que la normativa sectorial no prohíbe de forma general esas actividades, sino que establece requisitos y condiciones para su implantación.

Una salida para locales en desuso

La propuesta parte de una idea clara: permitir que determinados locales existentes puedan tener actividad si cumplen las exigencias técnicas. El propio documento considera que la modificación es "viable y conveniente para el municipio", al entender que supone una oportunidad para espacios que, de otro modo, podrían quedar en desuso. También apunta que puede favorecer la dinamización de los barrios mediante la apertura de usos diversos.

En la práctica, el cambio afecta a las condiciones particulares de los usos industrial y terciario, así como a las normas urbanísticas relacionadas con la edificación en suelo urbano. La modificación toca una decena de artículos del PGM y alcanza a distintas normas zonales, por lo que no se limita a una zona concreta, sino que tiene vocación de aplicarse al conjunto del término municipal.

La clave está en que los usos en sótanos y semisótanos no se permitirán de cualquier manera. La instalación de piezas habitables vinculadas a usos no residenciales se considera admisible siempre que se cumplan las condiciones de ventilación, iluminación y seguridad que correspondan en cada caso, además de lo previsto en el Código Técnico de la Edificación y en la normativa sectorial específica. En el caso de actividades con puestos de trabajo, los locales deberán garantizar condiciones adecuadas para la permanencia de personas.

No abre la puerta a viviendas completas en sótanos

El cambio, sin embargo, tiene límites claros. La modificación no supone una autorización general para convertir sótanos en viviendas. El documento recuerda que la normativa vigente en materia de habitabilidad no permite viviendas situadas en su totalidad en planta sótano o semisótano. Sí contempla que determinadas piezas habitables puedan ubicarse en esas plantas, siempre que no sean los espacios destinados a las funciones elementales de la vivienda y siempre que cumplan los requisitos de iluminación y ventilación natural.

Ese matiz es importante en una ciudad como Cáceres, donde la topografía genera numerosos inmuebles con diferencias de cota, fachadas a distintas calles y plantas que pueden funcionar de manera diferente según el acceso. La modificación mantiene excepciones para edificios con frente a dos viales opuestos con distinta rasante, una casuística habitual en varios puntos de la ciudad.

Comercio, oficinas y actividad económica

Entre los usos que se ven afectados figuran el comercial, las oficinas, determinados servicios terciarios, actividades económicas, equipamientos e incluso algunos usos industriales compatibles, siempre bajo las condiciones particulares que establezca cada norma zonal. En oficinas, por ejemplo, la modificación permite revisar la limitación de los espacios en plantas inferiores cuando cuenten con iluminación y ventilación natural directa y cumplan las condiciones exigidas.

El objetivo declarado es favorecer la mezcla de usos, aproximar servicios a la población, reducir desplazamientos y aprovechar mejor el parque construido. El documento defiende que la actuación no altera el modelo urbano ni los usos globales del planeamiento, sino que regula usos pormenorizados en edificios ya existentes o previstos. También sostiene que no genera impacto ambiental significativo, al tratarse de una modificación sobre suelo urbano y sobre espacios ya edificados o integrados en la trama urbana.

Tras la aprobación inicial, la modificación deberá someterse a información pública durante un periodo no inferior a 45 días, según recoge la propia memoria. A partir de ahí, el cambio seguirá su tramitación urbanística hasta su aprobación definitiva, que corresponde al Ayuntamiento al tratarse de una determinación de ordenación detallada.