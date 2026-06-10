LGTBI
Cáceres volverá a llenar de orgullo la plaza Mayor: una marcha desde Cánovas y una gran fiesta
La jornada 'Cáceres con Orgullo' busca visibilizar los derechos del colectivo LGTBI y reforzar el mensaje de una ciudad diversa e igualitaria, combinando reivindicación y fiesta
Cáceres volverá a teñir de orgullo su plaza Mayor. Por tercer año consecutivo, el corazón de la ciudad acogerá la celebración de "Cáceres con orgullo", una jornada festiva y reivindicativa que busca visibilizar los derechos del colectivo LGTBI y reforzar el mensaje de una ciudad diversa, igualitaria y abierta.
La cita será el sábado 27 de junio, un día antes de la celebración internacional del Orgullo, y volverá a reunir en el centro de la capital cacereña a colectivos, familias, jóvenes y vecinos que quieran sumarse a una convocatoria que en sus dos primeras ediciones ha logrado congregar a miles de personas en la Plaza Mayor.
La jornada ha sido impulsada desde la Concejalía de Servicios Sociales, Mujer, Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Cáceres, con la participación activa de las entidades Fundación Triángulo, Extremadura Entiende, Cuidado que te veo y DiverCeres, que han colaborado en la organización de una programación que combinará reivindicación, convivencia y música.
Marcha desde Cánovas
El programa comenzará a las 20.00 horas con una marcha reivindicativa por la igualdad de derechos. El recorrido partirá desde el paseo de Cánovas, junto a la estatua de Gabriel y Galán, y finalizará en la plaza Mayor, convertida de nuevo en el gran punto de encuentro del Orgullo cacereño.
Allí se celebrará la lectura del manifiesto, en la que participarán las entidades colaboradoras, antes de dar paso a una gran fiesta con conciertos. La programación musical completa se dará a conocer próximamente, según ha informado la organización.
Con esta nueva edición, Cáceres busca consolidar una cita que ha ido ganando peso en el calendario social de la ciudad y que combina el carácter festivo del Orgullo con su dimensión más reivindicativa. La convocatoria pretende recordar la importancia de seguir defendiendo la igualdad de derechos, el respeto y la convivencia frente a cualquier forma de discriminación.
Una plaza Mayor diversa
El ayuntamiento y las entidades colaboradoras han invitado a toda la ciudadanía a participar en una jornada que pretende convertir de nuevo la plaza Mayor en un espacio de visibilidad, celebración y apoyo al colectivo LGTBI.
La celebración de "Cáceres con orgullo" quiere reafirmar, un año más, el compromiso de la ciudad con la diversidad y con una convivencia basada en el respeto. Una cita que, tras el respaldo de las ediciones anteriores, aspira a volver a llenar el centro de Cáceres de color, música y reivindicación.
- El barrio de Cáceres donde todos quieren vivir ahora: pisos caros, vida cómoda y una demanda que no deja de crecer
- El 56 cumpleaños de Andrés Barriga en Cáceres, el portero que encontró una segunda vida tras cerrar su autoescuela
- Malestar entre los usuarios de la cafetería de Agricultura en Cáceres porque solo permite la entrada a personal de la Consejería
- 690 metros cuadrados de carpa en la plaza Mayor: Jato calienta motores para un fin de semana de llenazo en Cáceres
- La transformación de la plaza Marrón y Camino Llano, inminente: así será su reforma en Cáceres
- JATO desborda Cáceres y 'nos obliga a repensar su futuro
- Portugal vuelve a poner negro sobre blanco la autovía a Monfortinho y Cáceres: la declara 'prioridad
- La rehabilitación del Palacio de Abrantes en Cáceres destapa su pasado oculto del siglo XVI