Cáceres volverá a llenar de orgullo la plaza Mayor: una marcha desde Cánovas y una gran fiesta

Cáceres volverá a teñir de orgullo su plaza Mayor. Por tercer año consecutivo, el corazón de la ciudad acogerá la celebración de "Cáceres con orgullo", una jornada festiva y reivindicativa que busca visibilizar los derechos del colectivo LGTBI y reforzar el mensaje de una ciudad diversa, igualitaria y abierta.

La cita será el sábado 27 de junio, un día antes de la celebración internacional del Orgullo, y volverá a reunir en el centro de la capital cacereña a colectivos, familias, jóvenes y vecinos que quieran sumarse a una convocatoria que en sus dos primeras ediciones ha logrado congregar a miles de personas en la Plaza Mayor.

Cartel de la actividad. / E. P.

La jornada ha sido impulsada desde la Concejalía de Servicios Sociales, Mujer, Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Cáceres, con la participación activa de las entidades Fundación Triángulo, Extremadura Entiende, Cuidado que te veo y DiverCeres, que han colaborado en la organización de una programación que combinará reivindicación, convivencia y música.

Marcha desde Cánovas

El programa comenzará a las 20.00 horas con una marcha reivindicativa por la igualdad de derechos. El recorrido partirá desde el paseo de Cánovas, junto a la estatua de Gabriel y Galán, y finalizará en la plaza Mayor, convertida de nuevo en el gran punto de encuentro del Orgullo cacereño.

Allí se celebrará la lectura del manifiesto, en la que participarán las entidades colaboradoras, antes de dar paso a una gran fiesta con conciertos. La programación musical completa se dará a conocer próximamente, según ha informado la organización.

Con esta nueva edición, Cáceres busca consolidar una cita que ha ido ganando peso en el calendario social de la ciudad y que combina el carácter festivo del Orgullo con su dimensión más reivindicativa. La convocatoria pretende recordar la importancia de seguir defendiendo la igualdad de derechos, el respeto y la convivencia frente a cualquier forma de discriminación.

Una plaza Mayor diversa

El ayuntamiento y las entidades colaboradoras han invitado a toda la ciudadanía a participar en una jornada que pretende convertir de nuevo la plaza Mayor en un espacio de visibilidad, celebración y apoyo al colectivo LGTBI.

La celebración de "Cáceres con orgullo" quiere reafirmar, un año más, el compromiso de la ciudad con la diversidad y con una convivencia basada en el respeto. Una cita que, tras el respaldo de las ediciones anteriores, aspira a volver a llenar el centro de Cáceres de color, música y reivindicación.