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Un camión cisterna volcado en la rotonda de la carretera de Casar de Cáceres provoca un gran atasco en la Ronda Norte

Testigos aseguran que estaba siendo transportado por una grúa cuando volcó. La policía local está controlando el tráfico

Vídeo | Vuelco de un camión cisterna en la ronda norte de Cáceres

Vídeo | Vuelco de un camión cisterna en la ronda norte de Cáceres

Ángel García

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Un camión cisterna que ha volcado en la rotonda de la carretera de Casar de Cáceres está provocando en estos instantes graves retenciones en la Ronda Norte.

Según ha podido saber este diario tras hablar con testigos presenciales de lo ocurrido, el pequeño camión cisterna estaba siendo transportado por una grúa cuando se produjo el suceso. Todavía se desconocen las causas de lo ocurrido.

Como consecuencia, la calzada que va desde la rotonda de Mejostilla está sufriendo retenciones. Cabe destacar que el incidente se ha producido en uno de los momentos con más tráfico del día.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Policía Local de Cáceres, que está regulando el tráfico porque ha sido necesario el corte de un carril.

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También se desconoce por el momento si ha habido heridos, aunque no había ninguna ambulancia en el lugar de los hechos apenas media hora despues de que ocurriese.

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