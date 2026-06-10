La familia del carrito de bebé quemado en La Bondad de Cáceres: "Es una comunidad bellísima y un barrio muy tranquilo"

La familia de la joven propietaria del carrito que salió ardiendo el pasado sábado en un portal de la barriada de La Bondad de Cáceres ha querido matizar la versión del Sepei. Según trasladaron inicialmente los bomberos, que intervinieron para sofocar las llamas y auxiliar a una mujer mayor afectada por el humo, el incendio se habría producido en el contexto de un "pique entre vecinos".

La madre de la dueña del carrito ha negado ahora que existiera ese conflicto previo. "No había ningún pique. Es un barrio tranquilo y los vecinos son maravillosos", ha señalado a este periódico. La familia insiste en que la joven, que vive desde hace tres años y medio en el bloque, no había tenido ningún enfrentamiento con otros residentes.

En La Bondad

El fuego se declaró en el portal de un edificio situado en la calle El Redoble, número 4. Los bomberos recibieron el aviso a las 17.43 horas y, al llegar, comprobaron que las llamas procedían del portal. Una mujer mayor, residente en el bajo, quedó atrapada en su vivienda al encontrarse el fuego en la salida y tuvo que ser evacuada tras verse afectada por el humo y sufrir un cuadro de ansiedad.

Los efectivos del Sepei sofocaron el incendio en apenas unos minutos y evacuaron a la mujer, que fue atendida por los servicios de emergencia en el exterior. La intervención de los bomberos duró alrededor de 40 minutos y consistió también en retirar los restos quemados y ventilar tanto el portal como la vivienda afectada.

El carrito estaba autorizado

Según la versión de la familia, el carrito se dejaba en el portal con el conocimiento de la comunidad para evitar que la joven tuviera que subirlo y bajarlo por las escaleras con los niños. La madre asegura que la convivencia en el bloque era buena y que, tras lo ocurrido, algunos vecinos se han ofrecido incluso a ayudar a la propietaria para guardar el nuevo cochecito en un espacio más seguro.

La familia pide prudencia a la hora de hablar del origen del incendio y recalca que no quiere señalar a nadie sin una confirmación oficial o judicial. Lo que sí quiere dejar claro es que, a su juicio, lo ocurrido no responde a un problema de convivencia en el bloque. "Es una comunidad bellísima y un barrio muy tranquilo", ha defendido la madre.