Un accidente entre dos coches en la carretera de Cáceres a Torreorgaz deja una mujer herida y trasladada al hospital

Una mujer de 44 años ha resultado herida este miércoles en un accidente de tráfico interurbano registrado en la carretera EX-206, a la altura del kilómetro 12, en el término municipal de Torreorgaz, pero en la carretera que les conecta con Cáceres. El siniestro se ha producido tras la colisión de dos vehículos, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.

El aviso se ha recibido a las 9.56 horas. En la llamada al 112 se ha informado de un accidente sin personas atrapadas, aunque con una persona herida. Tras recibir el aviso, el centro coordinador ha movilizado los recursos necesarios para atender la emergencia.

Traslado al hospital

Como consecuencia del choque, la mujer ha sufrido policontusiones y ha sido atendida por los servicios sanitarios. Su estado ha sido calificado como menos grave y posteriormente ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una unidad medicalizada del SES (UME 5.1) y una patrulla de la Guardia Civil, activadas desde el Centro 112 de Extremadura. No constan otras consecuencias en la información oficial difundida sobre el incidente.