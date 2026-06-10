La empresa de Cuenca que va a transformar la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres

La remodelación integral de la avenida Virgen de la Montaña ya tiene empresa propuesta para ejecutar las obras. La Mesa de Contratación ha planteado este miércoles la adjudicación del contrato a Viales y Obras Públicas S.A., una empresa de Cuenca que será la encargada de transformar uno de los principales ejes urbanos de Cáceres, entre Cánovas y la zona de San Francisco, con una inversión de 2,7 millones de euros.

El proyecto supone una de las reformas urbanas más relevantes previstas en el centro de la ciudad y busca cambiar por completo la configuración actual de la avenida para ganar espacio peatonal, mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad y renovar los servicios soterrados. La actuación tendrá un plazo estimado de ejecución de 18 meses, aunque el ayuntamiento trabaja ahora en el diseño de las fases de obra.

El concejal de Contratación, Víctor Bazo, ha señalado que la propuesta de adjudicación constituye "un paso administrativo clave" para avanzar en un proyecto que el gobierno local considera estratégico. Según ha indicado, la intervención permitirá "transformar el eje urbano que conecta Cánovas con la zona de San Francisco, embellecerlo y convertirlo en un paseo donde el peatón sea el verdadero protagonista".

Solamente se ha presentado esta empresa a la oferta, que también está desarrollando la fase de la Ronda Sur entre la rotonda del ferial y la de la carretera de Badajoz. Ninguna empresa de Cáceres está interesada en la actuación.

Más espacio para el peatón

La reforma plantea una de las principales modificaciones en el lado de los pares de la avenida, donde se integrará el bulevar actual con la acera. Con este cambio, el espacio transitable pasará de los 6 metros actuales a 14 metros de anchura, lo que permitirá configurar un gran paseo urbano y recuperar la vía como lugar de estancia y encuentro ciudadano.

La actuación también tendrá incidencia en la seguridad vial, especialmente en el entorno del Colegio Público Prácticas, una de las zonas más sensibles por el tránsito diario de escolares y familias. El proyecto contempla una reordenación de los pasos de peatones para hacerlos más diáfanos y accesibles, con la incorporación de suelo podotáctil para personas invidentes y la eliminación de puntos de escasa visibilidad.

El diseño prevé mantener una calzada de doble sentido, con aparcamientos en línea para aprovechar mejor el espacio disponible y dar prioridad al peatón. También se incluirán plazas reservadas para coches, motos y bicicletas, así como zonas de carga y descarga.

Renovación bajo tierra

Más allá de la imagen exterior de la avenida, la obra incorporará una mejora integral de los servicios soterrados. El proyecto incluye actuaciones en la red de abastecimiento, saneamiento e iluminación, con la instalación de farolas de doble brazo.

En el apartado ambiental, el ayuntamiento ha señalado que se mantendrá el mismo número de árboles existentes en la avenida, con 149 ejemplares. La intervención prevé además sustituir los setos actuales por especies vegetales que mejoren la visibilidad y la calidad ambiental, con el objetivo de conservar el carácter de arteria verde de Virgen de la Montaña.

Tras la propuesta realizada por la Mesa de Contratación, el expediente continúa ahora su tramitación administrativa antes de la adjudicación definitiva. Una vez superados esos pasos, la obra abrirá una nueva etapa para una avenida llamada a convertirse en uno de los grandes paseos urbanos del centro de Cáceres.