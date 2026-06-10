Un experto en plantas se rinde ante Cáceres tras su visita: "Siempre lo he tenido como una zona de paso y ahora quiero repetir"

El creador de contenido Ignacio Guío, especializado en plantas y jardinería, ha recorrido este fin de semana varios enclaves del norte de Extremadura, con paradas destacadas en Cáceres y Trujillo. A través de un vídeo compartido en sus redes sociales, ha mostrado algunos de los rincones más emblemáticos de ambas ciudades y ha dejado una reflexión sobre su experiencia que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores.

"Siempre había visto esta zona como un lugar de paso, pero este fin de semana se ha convertido en un destino en sí mismo y tengo claro que quiero volver. He sentido que hacía un viaje al pasado, pero con todas las comodidades del presente, recorriendo Cáceres, Trujillo y varios rincones de su entorno. Me han sorprendido muchísimo los contrastes entre paisajes y la enorme cantidad de historia que se respira en cada lugar. Y de la gastronomía podría hablar durante horas. Una de las cosas que más valoro cuando viajo es ir sin un plan demasiado marcado y dejarme sorprender por lo que voy encontrando en el camino. Aquí, en cualquier rincón, aparecen auténticas joyas. De hecho, podría haber pasado una semana entera descubriendo nuevos lugares sin dejar de sorprenderme. Si a todo eso le sumas la amabilidad de la gente y lo bien que nos han tratado durante toda la estancia, el resultado es un destino perfecto para una escapada de fin de semana o de cuatro días".

La trayectoria de un apasionado del mundo vegetal

Detrás de sus vídeos y consejos sobre plantas hay una amplia trayectoria profesional vinculada al mundo de la jardinería y el diseño vegetal. Ignacio Guío comenzó su carrera como jardinero en Australia, una experiencia que marcó su relación con el sector y le permitió adquirir conocimientos prácticos sobre el cuidado y mantenimiento de espacios verdes. A su regreso a España, continuó desarrollando su profesión a través del asesoramiento en viveros, el diseño de jardines y su mantenimiento, convirtiendo su pasión por las plantas en su principal actividad laboral.

Con el paso de los años amplió su formación especializándose también en arte floral, lo que le llevó a trabajar como florista y a participar en la decoración de eventos. Paralelamente, comenzó a compartir contenidos en redes sociales, donde ha logrado crear una amplia comunidad de aficionados a las plantas, desde principiantes hasta profesionales del sector. A finales de 2025 publicó su primer libro, Plántame en tu casa: aprende a mejorar tus espacios verdes, una obra en la que recopila consejos, experiencias y herramientas para ayudar a cualquier persona a incorporar más naturaleza a su hogar.

El primer libro escrito por Ignacio Guío, experto en plantas. / Cedida

El efecto Cáceres en las redes sociales

La reacción de Ignacio Guío no es un caso aislado. En los últimos meses, varios creadores de contenido han compartido en redes sociales su sorpresa tras descubrir la provincia de Cáceres y algunos de sus rincones más emblemáticos. Entre ellos se encuentra Anabel Mua, que visitó recientemente la zona y también destacó el patrimonio, la gastronomía y el encanto de sus pueblos. Testimonios que contribuyen a proyectar la imagen de Cáceres como un destino capaz de conquistar incluso a quienes llegaban con pocas expectativas o simplemente de paso.