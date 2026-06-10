Fe joven
La fe joven de Hakuna llena de música y oración la Plaza de Toros de Cáceres
La Plaza de Toros de Cáceres acogió la Hora Santa, una celebración de fe diseñada para acercar la espiritualidad a la juventud a través de un lenguaje cercano
La Plaza de Toros de Cáceres cambió este martes el ruido habitual de los grandes recintos por un ambiente de recogimiento, música y oración. El espacio acogió la Hora Santa de Hakuna, un encuentro especialmente dirigido a jóvenes que combinó adoración, testimonios y música en directo en torno a una experiencia compartida de fe.
La cita, según han señalado desde la organización, ha sido "un regalo para tantos jóvenes". Durante el encuentro, los asistentes participaron en una celebración pensada para favorecer el silencio, la oración y el encuentro comunitario dirigida por el padre Fernando Alcázar, una fórmula habitual en las Horas Santas de Hakuna, donde la música tiene un papel central como vehículo de espiritualidad.
Trabajo joven y voluntario
Detrás del acto hubo también un importante trabajo previo de organización. Desde Hakuna han agradecido la implicación de los jóvenes que han dedicado "tiempo, ilusión y esfuerzo" para preparar cada detalle de la celebración. "Detrás de cada detalle hay personas que han servido con alegría para que otros pudieran encontrarse con Dios", han destacado.
La Hora Santa se desarrolló con el formato característico de este movimiento, que busca acercar la fe a los jóvenes a través de un lenguaje cercano, la música y los testimonios personales. La adoración fue el eje central de una noche en la que la Plaza de Toros se convirtió en un punto de encuentro para quienes participaron en esta experiencia religiosa.
Continuidad
Desde la organización han expresado además su deseo de que lo vivido durante la celebración tenga continuidad más allá del propio encuentro. "Que todo lo vivido dé mucho fruto y siga encendiendo corazones", han señalado, al tiempo que han agradecido la colaboración de todas las personas que hicieron posible la cita.
La celebración en Cáceres se suma así a las distintas Horas Santas que Hakuna impulsa en diferentes lugares, con una propuesta especialmente orientada a los jóvenes y centrada en la adoración, la música, los testimonios y el encuentro con Cristo.
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