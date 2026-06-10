"Como una final en el Bernabéu": el entusiasmo de los fieles de Coria-Cáceres acompaña al Papa León XIV en su viaje por España

"Nunca había estado en un partido de fútbol ni en una final, pero el ambiente que había seguro que era muy parecido al de una final en el Bernabéu". La comparación la hace Ángel Maya, secretario del obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y párroco de Casar de Cáceres. Pero no habla de un encuentro deportivo ni de una celebración futbolística. Se refiere al multitudinario acto presidido por el Papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu durante su viaje apostólico a España, uno de los momentos más impactantes de una visita que está movilizando a cientos de miles de personas en todo el país.

Maya acompaña estos días al obispo cacereño en la comitiva que sigue de cerca la agenda del Pontífice. Ha estado presente en la vigilia juvenil, en la celebración del Corpus Christi, en el encuentro celebrado en el Movistar Arena y en el propio Bernabéu. Y, aunque ha participado anteriormente en otros grandes acontecimientos eclesiales, asegura que lo que está viviendo en Madrid tiene algo diferente.

Galería | Así han vivido los fieles de la Diócesis de Coria-Cáceres la visita del Papa a Madrid / Diócesis Coria-Cáceres

"La verdad es que aquí se ve una emoción distinta", explica mientras viaja rumbo a Barcelona, siguiente etapa del viaje apostólico. Lo atribuye a las ganas de los fieles de sentirse cerca del Papa, de saludarle y de compartir con él algunos momentos de una visita que está despertando una respuesta popular que incluso ha sorprendido a muchos de los participantes.

Una Iglesia joven de rodillas en el asfalto

De todos los actos celebrados en Madrid, uno de los que más ha impresionado al sacerdote extremeño ha sido la vigilia con los jóvenes del sábado por la noche. Acostumbrado a grandes concentraciones religiosas, reconoce que hubo una escena que difícilmente olvidará.

"Con todo el jaleo y todo el barullo que había, en el momento de empezar el rosario, sin que nadie pidiera silencio, la gente se calló de repente y empezó a rezar", recuerda.

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Lo que más le llamó la atención fue el contraste entre la multitud y el recogimiento que se produjo apenas unos segundos después. Durante la exposición del Santísimo, explica, el ambiente cambió por completo. "Hubo un silencio absoluto. Jóvenes de rodillas en pleno asfalto. Fueron imágenes realmente impresionantes".

Una impresión que coincide con la valoración realizada por el obispo Jesús Pulido, quien calificó esta primera etapa del viaje apostólico como una experiencia "muy intensa" y señaló precisamente la vigilia juvenil como uno de los momentos más significativos por la participación y el clima de oración vivido.

Del Corpus al Bernabéu

La agenda de los peregrinos extremeños ha sido intensa. La celebración del Corpus Christi en la plaza de Cibeles reunió a cientos de miles de personas bajo un calor sofocante. Sin embargo, el cansancio no pareció restar entusiasmo a los asistentes. "Se pasaba muchísimo calor, pero la gente aguantaba. Había madrugones y largas esperas, pero todo se vivía con mucho respeto y mucha devoción", relata Maya.

Después llegaron los actos celebrados en el Movistar Arena y, sobre todo, el encuentro multitudinario del Santiago Bernabéu. Y fue allí donde encontró la comparación que mejor resume lo vivido. "No he estado nunca en una final de fútbol, pero lo de ayer tuvo que ser algo parecido. Era algo realmente atronador e impactante".

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El estadio se convirtió durante varias horas en una auténtica fiesta colectiva. Cánticos, aplausos, entusiasmo y miles de personas participando de forma constante en una celebración que, según describe el sacerdote, tuvo un ambiente difícil de explicar con palabras.

"Había mucha alegría, mucha fiesta y muchísima gente coreando, cantando y participando. Fueron momentos impresionantes", resume. Entre los cánticos más repetidos sonaba incluso el clásico "oe, oe, oe" tan habitual en los estadios españoles, trasladado esta vez a una celebración religiosa en la que la emoción parecía acercarse por momentos a la de las grandes noches deportivas.

"España sigue siendo cristiana"

Más allá de las cifras de participación, Maya considera que la visita está sirviendo para desmontar algunos tópicos sobre la realidad religiosa del país. "Creo que España ha dado la talla sobremanera", afirma.

A su juicio, la respuesta ciudadana demuestra que la fe continúa teniendo un peso importante en la sociedad española. "Aunque estemos en una época de poca celebración o de menos vivencia religiosa, hay una sensación de que la fe importa y de que España sigue siendo cristiana".

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Una percepción similar expresó el obispo, al destacar la "cantidad de gente impresionante" que ha participado en los distintos actos y el entusiasmo mostrado por los fieles.

Un Papa cercano

Respecto a la figura de León XIV, el párroco destaca sobre todo su cercanía. Aunque la mayor parte de las veces lo ha visto desde cierta distancia, ha podido observar su comportamiento durante los distintos encuentros. "Siempre está dispuesto a acercarse a la gente, a saludar, a hablar con quien sea. Le encanta pararse".

El sacerdote percibió además una evolución en el estado de ánimo del Pontífice a medida que avanzaban los actos. "Antes del Congreso parecía más preocupado o más nervioso. Después se le ha visto más relajado. Se nota en la cara, en los gestos y en el comportamiento".

Pablo Parra

En cualquier caso, considera que el Papa está satisfecho con la acogida recibida. "Yo creo que tiene que estar muy a gusto y muy contento de cómo se ha portado la Iglesia de España".

Medio millar de fieles cacereños

La diócesis de Coria-Cáceres ha estado representada por alrededor de 500 peregrinos en los actos celebrados en Madrid, aunque la cifra real podría ser superior, ya que muchas familias se desplazaron por su cuenta.

Para una diócesis de tamaño medio como la extremeña, la participación es considerada muy significativa. "Ha habido una muy buena representación", destaca. La mayoría de los asistentes eran jóvenes o personas que, como él mismo bromea, quizá no fueran tan jóvenes físicamente, pero sí en entusiasmo.

Rumbo a Barcelona

Tras el paso por Madrid, la comitiva ha puesto rumbo a Barcelona para continuar acompañando al Pontífice en los próximos actos previstos en Montjuïc, Montserrat y la Sagrada Familia.

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La visita continúa, pero para quienes han vivido estos primeros días desde dentro ya quedan imágenes imborrables: jóvenes rezando en silencio sobre el asfalto, miles de personas esperando durante horas para ver pasar al Papa y un estadio Santiago Bernabéu transformado, por unas horas, en el epicentro de la fe católica en España.