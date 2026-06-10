El futuro aeródromo de Cáceres calcula unos 1.000 vuelos y 2.000 pasajeros al año

El futuro aeródromo de uso restringido en el entorno de Cáceres no está pensado como un aeropuerto comercial ni acogerá vuelos regulares de pasajeros, pero el estudio de viabilidad ya dibuja una primera estimación de actividad: en torno a 1.000 operaciones anuales, con una media de un movimiento de lunes a viernes y hasta siete operaciones diarias los fines de semana.

Es una de las cifras que recoge el documento elaborado para analizar la implantación de esta infraestructura, que plantea un aeródromo destinado a aviación deportiva, privada, ultraligeros, vuelos turísticos, sanitarios y de emergencias, dejando expresamente fuera el uso comercial con pasajeros.

Pista de 800 metros

El estudio parte de una infraestructura ligera, con una pista principal de 800 metros de longitud y 18 metros de anchura, diseñada para operaciones visuales, sin radioayudas ni sistemas instrumentales de aproximación. El horario previsto sería de orto a ocaso, por lo que quedaría restringido el vuelo nocturno y la pista no contaría con iluminación.

Zona en las traseras del hotel Arenales donde se denegó el aeródromo de Cáceres. / E. P.

El diseño incluye también una plataforma de unos 35.000 metros cuadrados, zona de estacionamiento de aeronaves, hangares, espacios comunes, una pista para veleros y otra para aeromodelismo. La previsión técnica contempla siete hangares: cinco de menor tamaño para aeronaves particulares y dos de mayores dimensiones para mantenimiento y otras actividades aeronáuticas.

Uso limitado

La actividad prevista sería reducida si se compara con un aeropuerto convencional. El propio estudio estima una media de 1.976 pasajeros al año, que se rebajaría a unos 1.400 usuarios anuales si se toma como referencia un uso del 70% del aeródromo.

La infraestructura busca cubrir un vacío en la zona central oeste de la península. El informe señala que, por la falta de instalaciones similares, el área de influencia podría alcanzar no solo a la provincia de Cáceres, sino también al norte de Badajoz, sur de Salamanca y oeste de Toledo.

Trece alternativas

El estudio ha analizado trece posibles emplazamientos en un radio máximo de 30 kilómetros desde la ciudad, aunque no todos resultaron óptimos. Entre los factores examinados figuran la afección ambiental, la orografía, la cercanía a cauces, vías pecuarias, espacios protegidos, zonas de aves, accesos, obstáculos y compatibilidad con los vientos dominantes.

La conclusión de fondo es que el proyecto sigue teniendo recorrido técnico y ambiental por delante. El estudio permite acotar qué tipo de aeródromo se plantea realmente para Cáceres: una infraestructura pequeña, de actividad limitada, orientada a usos especializados y alejada del modelo de aeropuerto comercial.