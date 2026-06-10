Una lección de comunicación empresarial con Manuel Campo Vidal en Cáceres: "No hace falta nacer con cualidades especiales para comunicar bien"

La comunicación no es solo una herramienta para vender más. También sirve para gestionar mejor los equipos, acortar reuniones, ordenar mensajes y generar confianza. Esa ha sido la idea central que ha trasladado este martes en Cáceres el periodista, sociólogo y experto en comunicación Manuel Campo Vidal, protagonista del primer desayuno empresarial dirigido a los socios Corporate del Club 18/99 de la Cámara de Comercio de Cáceres.

La cita se ha celebrado en la sede cameral y ha reunido a cerca de medio centenar de empresas de la provincia en un encuentro planteado como espacio de formación, intercambio de experiencias y generación de contactos. El acto ha estado especialmente dirigido a socios Corporate y Premium del club, una iniciativa que la Cámara puso en marcha en marzo y que, apenas unos meses después, ya cuenta con cerca de un centenar de asociados, de los que unos 40 pertenecen a la categoría Corporate.

El secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, ha explicado que este primer encuentro ha buscado ofrecer a las empresas "gente de alto valor y prestigio" para ayudarlas a ser "mejores y más competitivas". "Hemos elegido la figura de Manuel Campo Vidal para que nos hable de comunicación eficaz, para que les cuente a las empresas cómo comunicar mejor, no solamente de cara al exterior, para vender mejor, sino también en su ámbito interno", ha señalado.

Una respuesta que ha desbordado las previsiones

Iglesias ha reconocido que el crecimiento del Club 18/99 ha superado las expectativas iniciales de la Cámara. "Nosotros lanzamos el club en marzo y teníamos unas expectativas de tener a final de año 30 o 40 asociados. Bueno, nos ha desbordado", ha indicado. Según ha precisado, la respuesta de las empresas ha obligado a acelerar la agenda de actividades para atender el interés generado.

Después del acto celebrado en el Hilton para todos los socios, la Cámara ha organizado ahora este primer encuentro específico para socios Corporate antes del verano. "Ver la respuesta de la gente es lo que realmente nos motiva y nos ilusiona, así que estamos muy contentos", ha subrayado Iglesias, que ha destacado además el valor de que empresarios con agendas cargadas hayan reservado la mañana para asistir a esta sesión.

Comunicar también se entrena

Campo Vidal ha centrado su intervención en la importancia de la comunicación eficaz dentro del mundo empresarial. El periodista ha defendido que "más de la mitad de lo que hacemos depende de la comunicación" y ha lamentado que el sistema educativo español no haya otorgado históricamente suficiente importancia a esta competencia, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad, ni en la formación profesional.

A su juicio, esa carencia hace que muchas empresas pierdan oportunidades. "Concienciar al empresariado de que la comunicación es importante creo que es un gran paso", ha afirmado. El experto ha insistido en que las habilidades comunicativas pueden trabajarse y no dependen únicamente de cualidades innatas. "No hace falta nacer con unas cualidades especiales. Algunos tienen una inteligencia comunicativa especial, pero hemos visto personas que no comunicaban bien, se ponen en manos de especialistas y terminan siendo eficaces", ha explicado.

El objetivo, ha precisado, no es construir grandes discursos vacíos, sino lograr mensajes claros y útiles. "De lo que se trata es de buscar comunicación eficaz, no grandes discursos que no se sabe exactamente qué han dicho", ha señalado.

La mirada sobre la España despoblada

Durante su visita a Cáceres, Campo Vidal también ha vinculado su presencia con su compromiso con la recuperación de la España despoblada. "Soy hijo de la España despoblada y estoy muy comprometido socialmente con esa recuperación", ha asegurado. El periodista ha explicado que esta misma semana ha participado en encuentros en Teruel, Murcia y Cáceres, territorios en los que, según ha indicado, escucha realidades distintas pero con retos comunes.

En ese sentido, ha valorado el papel de las cámaras y del tejido empresarial local. "Aquí hay una cámara que está intentando atraer gente a vivir a Cáceres y no les es fácil, pero yo creo que esa batalla la vamos a acabar ganando, aunque cuesta mucho", ha apuntado.

El Club 18/99 ha nacido precisamente con la intención de convertirse en un punto de encuentro para las empresas cacereñas, ofreciendo formación, asesoramiento, networking y espacios de relación. Con este desayuno, la Cámara de Comercio de Cáceres ha reforzado esa línea de trabajo con una sesión centrada en una idea sencilla pero decisiva para cualquier negocio: comunicar mejor para competir mejor.