Marta Sánchez pasó por Cáceres en 1988 con 'Olé Olé': el concierto que "entusiasmó" a la ciudad antes de su gran carrera en solitario

La cantante Marta Sánchez pasó por Cáceres en junio de 1988 al frente del grupo Olé Olé, en una actuación que, según recogía la prensa de la época, "entusiasmó a Cáceres" y dejó huella entre el público asistente. En aquellos años, la artista se encontraba en una de las etapas decisivas de su carrera, aún como vocalista de la formación, antes de iniciar su consolidación como solista y convertirse en una de las voces más reconocibles del pop español.

'Olé Olé', en la cima del éxito nacional

Durante la segunda mitad de los años 80, 'Olé Olé' vivía uno de sus momentos de mayor popularidad dentro del panorama musical nacional. Con una propuesta marcada por el pop y la estética propia de la época, el grupo se encontraba inmerso en una intensa gira por distintas ciudades españolas, en la que presentaba en directo algunos de los temas incluidos en su álbum Los caballeros las prefieren rubias. La parada en Cáceres se enmarcó en ese recorrido, dentro de una programación cultural y festiva que acercaba a la ciudad a los principales nombres del pop del momento.

El salto a una carrera en solitario

La trayectoria de Marta Sánchez daría un giro definitivo pocos años después. Tras su salida de 'Olé Olé' a comienzos de los años 90, inició una exitosa carrera en solitario que la consolidó como una de las grandes figuras del pop en español, con éxitos que la llevaron a alcanzar reconocimiento tanto en España como en Latinoamérica. Su paso por Cáceres en 1988 se enmarca así en los inicios de una carrera que, con el tiempo, la convertiría en un referente musical de varias generaciones. Aquel concierto en la capital cacereña forma parte del recuerdo de una etapa en la que la ciudad vivía con intensidad la llegada de grandes giras nacionales, en un contexto en el que la música en directo era uno de los principales atractivos culturales del verano.