El museo Helga de Alvear blinda su futuro en Cáceres con la compra de su sede por 2,5 millones

"Paso decisivo" para asegurar el futuro de uno de los grandes proyectos culturales de Extremadura. El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este miércoles la compra de los terrenos donde se ubica el museo Helga de Alvear de Cáceres, más de 4.000 metros cuadrados que suman la Casa Grande y el patio anexo que albergan esta institución cultural. "Vamos a dar continuidad a un proyecto que se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los grandes atractivos de la región", ha destacado en rueda de prensa la consejera portavoz, Elena Manzano.

La operación inmobiliaria se ha cerrado por casi 2,5 millones de euros y ha sido posible gracias a la firma de un convenio entre las consejerías de Cultura y Hacienda y Administación Pública con la Universidad de Extremadura (Uex). El pasado mayo se firmó el acuerdo para la "desafectación del dominio público, reversión de cesiones de uso previas y enajenación del edificio conocido como Casa Grande", un trámite que constituye el paso previo necesario para que la administración autonómica haya podido adquirir tanto el edificio principal como el patio anejo.

Más de 3.000 obras

En rueda de prensa, Manzano ha destacado que actualmente el Museo Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres recibe más de 200.000 vistas al año. "Referente en España y Europa", es el segundo museo más visitado de Extremadura y se sitúa entre los 50 con mayor afluencia de público en España. El centro cultural alberga más de 3.000 obras de arte contemporáneo, en una colección destacada a nivel internacional.

El Ejecutivo regional considera que la compra de los terrenos es "la solución más adecuada" para garantizar la estabilidad institucional y la perdurabilidad del Museo. La operación se enmarca en el programa Acción de Cohesión en Destino (ACD) ‘Extremadura, destino de experiencias’, y se financiará con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea con cargo a los fondos Next Generation EU.

"El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear constituye una institución cultural de referencia en España y Europa, cuya relevancia trasciende el ámbito artístico para convertirse en un motor de transformación social, educativa, urbana y económica para Cáceres y Extremadura", se añade en la reseña del Consejo.

Reversión de las cesiones

La desafectación del dominio público implica la resolución por mutuo acuerdo de las cesiones gratuitas que la Uex mantenía a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En concreto, afecta a la cesión del edificio de la Casa Grande, establecida por un periodo de 50 años, y a la del patio anejo, fijada por 75 años.

La Casa Grande atesora una larga historia antes de ser adquirida por la Universidad de Extremadura y de la inauguración del Centro de Artes Visuales en 2010. El edificio fue construido entre 1905 y 1910 por el arquitecto leonés Francisco de la Pezuela, quien obtuvo por este proyecto la Tercera Medalla de Arquitectura en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1908.

El primer día del Helga sin Helga /

El edificio es ecléctivo, con mezcla de elementos históricos medievales, neoárabes, renacentistas o regionalistas. También destacan las autoras los elementos modernistas en la decoración del vestíbulo y de las habitaciones, como las vidrieras de la fachada. Las puertas, ya destruidas en su mayoría, fueron obra de J.E. Maumejean. La Casa Grande tenía también una capilla, aunque de estilo gótico.

Casa montañesa

Además, quien encargó la construcción de este edificio fue Eduardo Gutiérrez, perteneciente a la alta burguesía cacereña y dueño de un importante patrimonio de fincas rústicas en los términos de Salorino y Cáceres, cuya ascendencia familiar procedía de Santander. Este hecho resulta de vital importancia en la Casa Grande, pues Gutiérrez, orgulloso de su tierra patria, se identificaba plenamente con la corriente regionalista montañesa, por lo que el inmueble presenta una mezcla de casona montañesa pero con contaminación árabe de los alfices.

Sin embargo, la vivienda original fue objeto de numerosos cambios a lo largo de su historia. Los más significativos tuvieron lugar en 1952, cuando las ventanas abalaustradas del piso inferior del patio se transformaron en vanos de entrada con escaleras y la capilla pasó de la planta principal al piso bajo, y en 1977, cuando se destruyó la galería superior de hierro y cristal de la fachada posterior.