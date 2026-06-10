2.000 euros por una pareja de hecho falsa para regularizar extranjeros: así actuaba el grupo criminal investigado en Cáceres

La Policía Nacional ha detenido a tres mujeres de entre 29 y 54 años por su presunta implicación en un delito de tráfico de personas, concretamente por el favorecimiento de la inmigración irregular, y por pertenencia a grupo criminal. Los arrestos se han producido en el marco de una investigación contra una red asentada en el norte de la provincia de Cáceres que, según la Policía, se dedicaba a facilitar la regularización ilegal de ciudadanos marroquíes procedentes de Francia mediante uniones de hecho fraudulentas.

Las detenciones se llevaron a cabo el pasado 7 de mayo por agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Cáceres. Según ha informado el cuerpo policial, el grupo ofrecía 2.000 euros a personas que, de forma voluntaria y con conocimiento de los hechos, estaban dispuestas a inscribirse como pareja de hecho con ciudadanos extranjeros para favorecer su regularización en territorio nacional.

Una investigación abierta desde 2024

El origen de la investigación se remonta a septiembre de 2024, durante la denominada Operación Enlace, desarrollada en Plasencia. Entonces, una mujer presentó una denuncia en la Comisaría de Plasencia en la que relató que había participado en una de estas uniones de hecho ilegales y que, al negarse a seguir colaborando con el grupo criminal, estaba recibiendo amenazas. Aquella operación culminó con la detención de cuatro personas.

Tras esos primeros arrestos, los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Cáceres, en colaboración con el Grupo Operativo de Policía Judicial de Plasencia, continuaron con las pesquisas y comprobaron, según la Policía, que el grupo seguía activo.

Tres parejas fraudulentas

Durante la investigación, los agentes detectaron tres parejas fraudulentas vinculadas a este sistema de regularización irregular. Como consecuencia de esas gestiones, procedieron a la detención de las tres mujeres como presuntas responsables de los delitos de tráfico de personas y pertenencia a grupo criminal.

Una de las detenidas cuenta, según la Policía Nacional, con más de 20 antecedentes anteriores. Tras la instrucción del correspondiente atestado policial, las tres mujeres fueron puestas en libertad.