Plan de choque en pleno centro de Cáceres contra el crecimiento descontrolado de los árboles

El crecimiento descontrolado de algunos árboles del centro de Cáceres ha obligado a actuar en calles como Doctor Marañón y Maluquer, donde los operarios de Talher, empresa concesionaria del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, han iniciado un plan de choque de poda para despejar fachadas, mejorar la visibilidad y evitar riesgos.

La intervención se ha desarrollado este miércoles con el objetivo de que ambas vías ganen en seguridad y limpieza, especialmente en los puntos donde las ramas se habían acercado demasiado a las fachadas de las viviendas o dificultaban la visibilidad de algunas señales de tráfico. "Había algunas que no se veían", han señalado durante los trabajos.

Actuaciones distintas según la calle

En la calle Doctor Marañón, donde los árboles son de menor tamaño, los operarios se han centrado en una poda más ligera, principalmente sobre ramas interiores y zonas que podían entorpecer la señalización.

La actuación ha sido más intensa en Maluquer, donde el arbolado presenta mayor porte. En este caso, ha sido necesario utilizar una grúa para alcanzar las ramas más altas y retirar aquellas que se encontraban próximas a las fachadas. Para facilitar los trabajos y evitar daños en los vehículos, se ha prohibido aparcar temporalmente en algunos tramos de la calle.

En total, cuatro trabajadores de Talher han participado en la intervención, cortando las ramas y cargándolas en un camión para retirarlas del centro de la ciudad.

Avenida de la Hispanidad

El Ayuntamiento de Cáceres inició el pasado mes de septiembre un plan integral que mejore la iluminación en la avenida de la Hispanidad tras los recientes atropellos, que se llegaron a cobrar la vida de una joven de 29 años el pasado mes de junio. La primera actuación fue la poda de algunos árboles que impedían que las farolas iluminasen de forma correcta a la vía.

Se trataba de una demanda histórica de los vecinos para intentar evitar atropellos a viandantes. Justo antes, reivindicaron a través de este diario que en la zona se producía un peligroso cóctel por culpa de la falta de iluminación y el exceso de velocidad de los vehículos.