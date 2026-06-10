600 plazas gratis para que los niños de Cáceres disfruten del verano en los campamentos urbanos

El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto este lunes, 8 de junio, el plazo de inscripción para los campamentos urbanos gratuitos del IMAS, que este verano ofertan 600 plazas para menores de entre 5 y 12 años. Las familias podrán apuntar a los niños escaneando el código QR específico del pabellón elegido y cumplimentando un formulario.

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción en el caso de la modalidad libre, que supone el 60% del total. El 40% restante será gestionado directamente por los técnicos del Instituto Municipal de Asuntos Sociales para garantizar la atención a los colectivos más vulnerables de la ciudad.

Cuatro turnos durante julio y agosto

El programa se desarrollará durante los meses de julio y agosto y se ha organizado en cuatro turnos quincenales: del 1 al 15 de julio, del 16 al 30 de julio, del 3 al 14 de agosto y del 17 al 28 de agosto.

250714EXT_Jorge Vali (221238254).jpg / Jorge Valiente

Los campamentos se celebrarán en tres sedes municipales: el pabellón Juan Serrano Macayo, gestionado por Pebetero y con uso de la piscina del Parque del Príncipe; el pabellón San Jorge, gestionado por Papirola y con uso de la piscina de San Jorge, en Mejostilla; y el pabellón Moctezuma, gestionado por Animatx y con solicitud para el uso de la piscina de la Ciudad Deportiva.

Cada pabellón dispondrá de 50 plazas por quincena, lo que suma 200 plazas por sede durante todo el verano.

Horario para facilitar la conciliación

El horario general de las actividades será de 08.30 a 15.30 horas. Para facilitar la conciliación de las familias, se han establecido dos turnos de entrada opcionales, a las 08.30 horas y a las 09.30 horas.

Los campamentos urbanos del IMAS ofrecen una alternativa de ocio saludable durante las vacaciones escolares, con actividades musicales, deportivas, de educación ambiental, creatividad y dinámicas acuáticas. Como en ediciones anteriores, también se han previsto actividades especiales con motivo del día de los abuelos y una gran fiesta de clausura.

El objetivo de este recurso socioeducativo, ya consolidado en la ciudad, es favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los cacereños durante el verano, además de ofrecer a los menores una programación de ocio educativo en distintos barrios de la capital.