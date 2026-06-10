¿Quieres ir al Acho Fest de Cáceres? Esta es toda la programación

La cultura joven volverá a salir a la calle en Cáceres los próximos 12 y 13 de junio con la celebración de la cuarta edición de Acho Fest, un festival impulsado por Juventudes Socialistas que se ha consolidado como una de las principales plataformas de promoción del talento emergente de la ciudad.

La cita reunirá durante dos jornadas a músicos, creadores y público en una programación que combina conciertos, participación juvenil y cultura de proximidad, con el objetivo de dar visibilidad a artistas locales y generar espacios de encuentro para la juventud cacereña.

El festival se desarrollará en dos escenarios emblemáticos. El primero será la plaza de Santiago, donde el viernes 12 de junio, a partir de las 20.00 horas, se celebrará el pregón inaugural y una intensa sesión de actuaciones en directo. Por el escenario pasarán Laura Álvarez, Sordera Colectiva, Breaking Good, Rabidwasp, Anarcode, Degollá y Sara Cortés, conformando un cartel marcado por la diversidad de estilos y propuestas.

La programación continuará el sábado 13 de junio en el Espacio para la Creación Joven, que abrirá sus puertas desde las 19.30 horas para acoger los conciertos de AdRiD, Dani Velázquez, Mar Gómez, Maras, A Gaia y Eva Saint, nombres que representan buena parte de la nueva escena musical que está emergiendo en la ciudad.

Un escaparate para los creadores de Cáceres

Desde Juventudes Socialistas destacan que ACHO FEST nació con la vocación de convertirse en un altavoz para quienes desarrollan proyectos culturales desde Cáceres y, en muchos casos, encuentran dificultades para acceder a espacios donde mostrar su trabajo.

La iniciativa apuesta por una programación abierta, inclusiva y diversa, donde tienen cabida diferentes géneros musicales y expresiones artísticas. El objetivo no es únicamente ofrecer conciertos, sino también fortalecer el tejido cultural local y acercar la creación artística al espacio público.

En una ciudad donde cada vez surgen más propuestas vinculadas a la música, la ilustración, la literatura o las artes escénicas, el festival busca reforzar la idea de que la cultura local constituye un elemento esencial para dinamizar la vida urbana y generar oportunidades para los jóvenes creadores.

Uno de los rasgos que caracterizan a ACHO FEST desde sus primeras ediciones es su apuesta por sacar la cultura de los espacios convencionales y acercarla directamente a la ciudadanía.

La elección de lugares como la plaza de Santiago o el Espacio para la Creación Joven responde precisamente a esa filosofía de convertir la ciudad en un escenario abierto donde artistas y público puedan encontrarse de forma directa.

Con esta cuarta edición, el festival refuerza además su crecimiento dentro de la agenda cultural cacereña. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por jóvenes para jóvenes se ha transformado en una cita reconocible dentro del calendario local, capaz de atraer a un público cada vez más amplio.

Una cita consolidada

Tras varias ediciones consecutivas, Acho Fest se ha convertido en un escaparate para nuevas voces de la música extremeña y en un espacio de convivencia para quienes entienden la cultura como una herramienta de participación y transformación social.

Durante dos noches, Cáceres volverá a convertirse en punto de encuentro para artistas emergentes y público joven, reafirmando el papel de la cultura local como uno de los motores de la vida de la ciudad.